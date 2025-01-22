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В Украине спрос на подержанные автомобили из США по сравнению с прошлым годом вырос почти на 50%

22:36, 22 января 2025
Средний возраст таких авто составил 5,8 года.
В Украине спрос на подержанные автомобили из США по сравнению с прошлым годом вырос почти на 50%
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Украинцы на протяжении прошлого года украинцы приобрели почти 41,7 тысячи подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех, впервые зарегистрированных в прошлом году подержанных легковых авто, пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Таким образом, отмечают там, по отношению к 2023 году, спрос на подержанные автомобили из США вырос на 46%.

Средний возраст таких авто, которые в прошлом году пополнили украинский автопарк, составляет 5,8 года.

Наибольшая часть из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями. Дальше идут:

  • электромобили – 36%
  • гибридные авто – 7%
  • автомобили с ГБО – 6,5%
  • дизельные – 5,5%

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

  • TESLA Model 3 – 4521 ед.;
  • TESLA Model Y – 3984 ед.;
  • FORD Escape – 2747 ед.;
  • JEEP Cherokee – 2492 ед.;
  • VOLKSWAGEN Passat – 2344 ед.

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