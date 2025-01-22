В Украине спрос на подержанные автомобили из США по сравнению с прошлым годом вырос почти на 50%

Украинцы на протяжении прошлого года украинцы приобрели почти 41,7 тысячи подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех, впервые зарегистрированных в прошлом году подержанных легковых авто, пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».
Таким образом, отмечают там, по отношению к 2023 году, спрос на подержанные автомобили из США вырос на 46%.
Средний возраст таких авто, которые в прошлом году пополнили украинский автопарк, составляет 5,8 года.
Наибольшая часть из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями. Дальше идут:
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
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