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Топ-блогер MrBeast готов купить TikTok

14:15, 22 января 2025
Звезда YouTube MrBeast присоединяется к списку предпринимателей, готовых приобрести TikTok.
Топ-блогер MrBeast готов купить TikTok
Фото: insider.com
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Таким образом, ByteDance, китайская компания-владелец TikTok, имеет время продать платформу в США для избежания запрета.

Агентство Bloomberg утверждает, что YouTube-звезда MrBeast с 346 миллионами подписчиков вошла в консорциум, который попытается выкупить американскую часть TikTok.

Группу инвесторов, в которую вошел MrBeast, возглавляет Джесси Тинсли, основатель Employer.com.

Предложение инвесторов направлено на сохранение работы платформы для 170 миллионов американских пользователей, одновременно решая проблемы национальной безопасности США.

Стоит отметить, что MrBeast является самым популярным ютубером и третьим по популярности пользователем TikTok.

Агентство добавляет, что Amazon.com Inc и Oracle Corp, уже ведущие бизнес с TikTok, также являются претендентами на приобретение соцсети. Однако пока не известно, ответила ли компания ByteDance кому-то из претендентов и рассматривает ли она их вообще.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.

Напомним, ранее Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

Как известно, в Соединенных Штатах Америки прекратил работу TikTok 18 января. 

Позже Дональд Трамп заявил, что отложит блокировку TikTok, но отметил, что хочет, чтобы социальная платформа по крайней мере наполовину принадлежала американским инвесторам.

19 января стало известно, что TikTok начинает возобновлять свою работу в США.

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США TikTok

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