В Україну намагалися ввезти брендові кросівки на півмільйона гривень

У багажному відсіку авто прикордонники виявили 89 пар кросівок однієї з відомих торгових марок.

Фото: dpsu.gov.ua

На Львівщині прикордонники у пункті пропуску «Краківець» запобігли незаконному переміщенню товарів через державний кордон України. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Під час огляду транспортного засобу марки Мерседес, який прямував на вʼїзд в Україну, у багажному відсіку виявили 89 пар кросівок однієї з відомих торгових марок.

«Сума оцінки виявленого може сягати півмільйона гривень», - заявили прикордонники.

Зі слів водія товар є передачею, яку він забрав у Франкфурті та віз до Чернівців. В подальшому мав відправити поштою замовнику.

У ДПСУ додали, що на 33-річного уродженця Буковини складено протокол про порушення митних правил, а товар вилучили на склад митниці.

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