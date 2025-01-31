Закупил авто по завышенной стоимости — в Киеве будут судить директора коммунального предприятия

Из-за действий чиновника столичному бюджету были нанесены убытки на около 150 тысяч гривен.

В Киеве перед судом предстанет директор коммунального предприятия Подольской РГА, который подозревается в растрате бюджетных средств. В 2021 году он закупил пять легковых автомобилей по завышенной стоимости. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Учреждением через систему публичных закупок был объявлен тендер на приобретение пяти легковых автомобилей марки «Ravon R4». Между директором фирмы-победителя и главой КП заключен договор и за приобретенные транспортные средства из бюджета уплачено 1 750 000 гривен.

«Впрочем, согласно результатам проведенных экспертиз, стоимость автомобилей завышена, в результате чего бюджету нанесен ущерб на около 150 тысяч гривен» - заявили в полиции.

Следователи сообщили нарушителю о подозрении. В настоящее время обвинительный акт по совершению уголовного нарушения направлен в суд.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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