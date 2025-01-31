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Правительство утвердило новые критерии направления на проведение оценки повседневного функционирования лица

12:28, 31 января 2025
Установлены новые критерии, когда лицо направляется лечащим врачом или главой военно-врачебной, медицинской (военно-врачебной), врачебно-экспертной комиссии на осмотр в экспертную команду по оценке повседневного функционирования лица.
Правительство утвердило новые критерии направления на проведение оценки повседневного функционирования лица
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Кабмин утвердил новые Критерии направления на проведение оценки повседневного функционирования лица. Соответствующие изменения внесены постановлением от 28 января №94 в предыдущую редакцию постановления №1338, которое правительство принимало в ноябре 2024 года после изменений в процедуре установления статуса инвалидности.

Согласно новым критериям лицо направляется лечащим врачом или председателем военно-врачебной, медицинской (военно-врачебной), врачебно-экспертной комиссии на осмотр в экспертную команду по оценке повседневного функционирования лица (далее — экспертная команда) для проведения оценки ее повседневного функционирования в таких случаях:

1) наступление срока повторного осмотра, установленного медико-социальной экспертной комиссией, или повторного оценивания, установленного экспертной командой, или необходимость установления инвалидности по достижению ребенком с инвалидностью совершеннолетия (направление на проведение оценивания осуществляется не ранее 2 месяцев до достижения ребенком с инвалидностью совершеннолетия);

2) наличие у пациента устойчивого или необратимого характера заболевания (болезнь длится не менее 12 месяцев или ожидается, что она продлится по меньшей мере 12 месяцев или приведет к преждевременной смерти лица, а также шансы на значительное улучшение состояния даже при применении лучшего доступного лечения минимальны);

3) временная нетрудоспособность продолжается непрерывно в течение 120 календарных дней со дня ее начала, что подтверждено медицинскими выводами о временной нетрудоспособности и/или листками нетрудоспособности в бумажной форме. В таком случае направление на оценку осуществляется до завершения периода, определенного настоящим подпунктом;

4) временная нетрудоспособность, вызванная одним и тем же заболеванием или состоянием, продолжалась с перерывами, но в течение 150 календарных дней в течение года, что подтверждено медицинскими выводами о временной нетрудоспособности и/или листками нетрудоспособности в бумажной форме. В таком случае направление на оценку осуществляется до завершения периода, определенного настоящим подпунктом;

5) заболевание туберкулезом. В таком случае направление на оценку осуществляется через 10 месяцев со дня наступления нетрудоспособности независимо от непрерывности;

6) проведение пациенту одной или нескольких медицинских интервенций в соответствии с кодами в соответствии с национальным классификатором НК 026:2021 «Классификатор медицинских интервенций», сведения о содержащихся в электронной системе здравоохранения или установление одного или нескольких диагнозов в соответствии с кодами в соответствии с национальным классификатором НК 025:2021 «Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения», сведения о содержащихся в электронной системе здравоохранения;

7) необходимость установления степени утраты профессиональной трудоспособности.

При направлении на оценивание в медицинской документации должно быть зафиксировано устойчивое ограничение жизнедеятельности — лицо имеет умеренную (1 степень), выраженную (2 степень) или значительную (3 степень) степень ограничения способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, общению, обучению, осуществлению трудовой деятельности

Также в новой редакции изложено Приложение 1 к критериям направления на проведение оценки повседневного функционирования лица (в редакции постановления Кабмина от 28 января 2025 г. №94), а именно в новой редакции теперь перечень медицинских интервенций, проведение которых является основанием для оценки повседневной жизни. функционирование лица.

Ниже приводим постановление от 28 января №94.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины ВВК

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Правительство утвердило новые критерии направления на проведение оценки повседневного функционирования лица

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