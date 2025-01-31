Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чоловік хотів втекти за кордон, але опинився у військовій частині, а на авто його дружини наклали арешт — деталі справи

14:53, 31 січня 2025
Суд відмовив у поверненні авто, яким намагалися незаконно покинути країну.
Чоловік хотів втекти за кордон, але опинився у військовій частині, а на авто його дружини наклали арешт — деталі справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співробітники СБУ 12 січня при в’їзді до міста Дубровиці, що на Рівненщині,  зупинили два транспортні засоби «Renault Latitude» та «Volkswagen Passat», якими пересувалися семеро чоловіків призовного віку. Вони проживають у різних регіонах країни і, як з’ясувалося, хотіли незаконно перетнути кордон України з Білоруссю, сплативши за це координатору кожен по 120 000 гривень. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд.

Зрештою, далі мова піде про власницю іномарки «Renault Latitude», яка перебувала у той день за кермом, а її 38-річний чоловік був серед бажаючих перетнути кордон та ухилитися від призову до українського війська. 

Неприємності в подружжя з Луцька розпочалися одразу після зупинки транспортного засобу спецпризначенцями.  Чоловікові у той же день вручили повістку за мобілізацією і він вже проходить підготовку в одній із військових частин, а 14 січня місцевий суд задоволив клопотання слідчого про накладення  арешту на автомобіль марки «Renault Latitude».

Представник власниці арештованого автомобіля оскаржив ухвалу слідчого судді суду першої інстанції в апеляційному порядку. Просив скасувати ухвалу в частині накладення заборони користування транспортним засобом. Як аргумент для задоволення апеляційної скарги навів позицію його довірительки, яка хоч і знала про наміри чоловіка незаконно перетнути український кордон, заперечувала і відмовляла його від таких дій.

Проти задоволення апеляційної скарги виступив прокурор і зауважив, що супротив  власниці арештованого автомобіля викликає небезпідставні сумніви, оскільки вона, знаючи про наміри чоловіка та інших осіб, які перебували в її транспортному засобі, незаконно перетнути кордон та ухилитися від призову, згодилася особисто їх відвезти до вказаного місця. З огляду на це, просив залишити оскаржувану ухвалу слідчого судді без змін.

Рівненський апеляційний суд ухвалив рішення, яким залишив ухвалу слідчого судді місцевого суду про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на автомобіль  «Renault Latitude» в силі, а апеляційну скаргу — без задоволення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд арешт судова практика мобілізація авто перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади суддів апеляційних судів розпочнуться у травні — ВККС

Для ефективного проведення співбесід ВККС попросила міжнародних партнерів підтримати як Комісію, так і Громадську раду доброчесності.

Уряд затвердив нові критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи

Встановлено нові критерії, коли особа направляється лікуючим лікарем або головою військово-лікарської, медичної (військово-лікарської), лікарсько-експертної комісії на огляд до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Кабмін змінив перелік документів, якими підтверджують право на відстрочку особи з інвалідністю і тимчасово непридатні

Уряд вніс зміни до порядку призову стосовно документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб з інвалідністю і тимчасово непридатних

Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам

Як вказано у звіті за підписом голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, були зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та інклюзії і розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо суддівської етики.

«ДСА нічого не робить для судів» — судді з Дніпра, які відремонтували службові кабінети за власний рахунок, звернулися до Вищої ради правосуддя

У ДСА кажуть, що проблеми перебільшені, а деякі судді забезпечені навіть індивідуальними вбиральнями.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України