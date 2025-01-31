Чоловік хотів втекти за кордон, але опинився у військовій частині, а на авто його дружини наклали арешт — деталі справи

Суд відмовив у поверненні авто, яким намагалися незаконно покинути країну.

Співробітники СБУ 12 січня при в’їзді до міста Дубровиці, що на Рівненщині, зупинили два транспортні засоби «Renault Latitude» та «Volkswagen Passat», якими пересувалися семеро чоловіків призовного віку. Вони проживають у різних регіонах країни і, як з’ясувалося, хотіли незаконно перетнути кордон України з Білоруссю, сплативши за це координатору кожен по 120 000 гривень. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд.

Зрештою, далі мова піде про власницю іномарки «Renault Latitude», яка перебувала у той день за кермом, а її 38-річний чоловік був серед бажаючих перетнути кордон та ухилитися від призову до українського війська.

Неприємності в подружжя з Луцька розпочалися одразу після зупинки транспортного засобу спецпризначенцями. Чоловікові у той же день вручили повістку за мобілізацією і він вже проходить підготовку в одній із військових частин, а 14 січня місцевий суд задоволив клопотання слідчого про накладення арешту на автомобіль марки «Renault Latitude».

Представник власниці арештованого автомобіля оскаржив ухвалу слідчого судді суду першої інстанції в апеляційному порядку. Просив скасувати ухвалу в частині накладення заборони користування транспортним засобом. Як аргумент для задоволення апеляційної скарги навів позицію його довірительки, яка хоч і знала про наміри чоловіка незаконно перетнути український кордон, заперечувала і відмовляла його від таких дій.

Проти задоволення апеляційної скарги виступив прокурор і зауважив, що супротив власниці арештованого автомобіля викликає небезпідставні сумніви, оскільки вона, знаючи про наміри чоловіка та інших осіб, які перебували в її транспортному засобі, незаконно перетнути кордон та ухилитися від призову, згодилася особисто їх відвезти до вказаного місця. З огляду на це, просив залишити оскаржувану ухвалу слідчого судді без змін.

Рівненський апеляційний суд ухвалив рішення, яким залишив ухвалу слідчого судді місцевого суду про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на автомобіль «Renault Latitude» в силі, а апеляційну скаргу — без задоволення.

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