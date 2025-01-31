Доплата до 3250 гривен до пенсии — кто сможет получить

Доплаты к пенсии предоставляются пенсионерам, которые получают очень маленькую пенсию и проживают в регионах с активными или потенциальными боевыми действиями.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН совместно с Министерством социальной политики Украины продолжает оказывать финансовую помощь пожилым людям и лицам с инвалидностью, проживающим в регионах с активными или потенциальными боевыми действиями. Об этом пишет издание "На пенсии".

Помощь оказывается пенсионерам, чей размер пенсии не превышает 3250 гривен. Подавать заявления в Пенсионный фонд или ООН не нужно – список получателей формируется автоматически на основе имеющихся в Пенсионном фонде данных.

Выплата дополнительной денежной помощи производится пенсионерам, проживающим в следующих областях:

Днепропетровской;

Донецкий;

Запорожский;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговский

Эти территории определены согласно приказу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Выплаты поступают ежемесячно на банковские карты или через отделения Укрпочты. В настоящее время такая помощь получают около 360 тысяч пенсионеров, а общая сумма ежемесячных выплат составляет 160 миллионов гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.