С 1 февраля банки введут лимиты в 150 тыс грн на денежные переводы — кого коснется

Лимиты на перевод средств введут для клиентов, не имеющих подтвержденных доходов.

Фото: nta.ua

С 1 февраля украинские банки будут устанавливать лимиты на денежные переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц на исходные платежи по реквизитам IBAN.

Ограничение коснется не всех клиентов, а только тех, у кого нет документального подтверждения доходов. Что касается таких лиц, то банки будут устанавливать три группы риска: «высокий», «средний» и низкий».

Согласно Меморандуму, подписанному банками 10 января 2024 года, для клиентов «высокой» группы риска установлен лимит на переводы в 50 тыс. грн. Для клиентов «средней» и «низкой» группы вводят поэтапное ограничение:

с 1 февраля – на сумму до 150 тыс. грн в месяц;

с 1 июня – на сумму до 100 тыс. грн в месяц.

Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов.

После документального подтверждения доходов банки будут устанавливать или отменять лимиты на операции в соответствии с финансовой способностью таких клиентов, в частности, через контроль сумм поступлений на счета.

Однако лимиты не будут действовать для клиентов, имеющих подтвержденные источники доходов, в том числе владельцев зарплатных карт, а также волонтеров.

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