Британія виділить Україні 2 млрд фунтів на ППО та ремонт військової техніки

Кошти підуть на закупівлю та обслуговування ППО.

Фото: АР

Велика Британія надасть Україні до 2 мільярдів фунтів стерлінгів ($2,44 млрд або 103 млрд грн) на закупівлю систем протиповітряної оборони та ракет для ППО. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

31 січня уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо зміцнення оборонних спроможностей.

Документ передбачає не лише постачання озброєння, а й фінансування створення ремонтних баз для військової техніки. Частина таких баз буде розміщена безпосередньо в Україні, що дозволить суттєво посилити обороноздатність країни.

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