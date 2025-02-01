«Наганы» начала ХХ века выставили на аукцион – деньги пойдут на поддержку ВСУ

На аукционе Prozorro выставили 11 револьверов «Наган».

Фото: Telegram/igorsmelyansky

В Украине стартовали открытые электронные аукционы, на которых выставлено 11 демилитаризованных револьверов «Наган». Торги проходят в системе Prozorro.Продажи, а все вырученные средства пойдут на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности, эти револьверы ранее использовались работниками Министерства связи Украинской ССР для защиты во время доставки пенсий и денежных выплат. Сейчас они демилитаризованы, признаны непригодными для стрельбы и имеют соответствующие экспертные заключения от АО «Укроборонпром».

Все 11 револьверов продаются отдельными лотами в три раунда. Минимальный срок экспозиции составляет семь дней, а продолжительность аукциона зависит от количества участников.

Первый лот датируется 1915 годом, остальные револьверы изготовлены в 1906-1914 годах на Императорском Тульском оружейном заводе.

«Таким образом, оружие, изготовленное на территории ha, будет работать против нашего врага. Ведь вырученные средства пойдут на нужды украинского войска. Я благодарен Укрпочте за инициативу и активное участие в реализации проекта. Команда Минстратегпрома ежедневно работает над тем, чтобы в Украине производилось больше нового оружия, и я рад, что вместе с Укрпочтой мы нашли способ использовать и старое - в пользу украинской армии», - отметил министр Герман Сметанин.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский добавил, что аукцион не только поможет собрать средства для ВСУ, но и станет символическим ответом стране-агрессору.

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