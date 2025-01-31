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В Запорожье будут судить полицейских, которые украли у умершего пенсионера почти 800 тысяч гривен

16:58, 31 января 2025
Правоохранители во время следователей украли деньги из дома умершего мужчины.
В Запорожье будут судить полицейских, которые украли у умершего пенсионера почти 800 тысяч гривен
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В Запорожье перед судом предстанут правоохранители, которые украли у умершего пенсионера почти 800 тысяч гривен во время следственных действий. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что в октябре 2023 на место происшествия правоохранителей вызвали соседи пенсионера. Они заподозрили, что одинокий мужчина умер. За вызовом приехали двое правоохранителей.

Пенсионер действительно умер, а представители правоохранительных органов на месте происшествия решили воспользоваться ситуацией. Они указали понятыми знакомых и без их участия обыскали квартиру. Найденные 20 тысяч долларов и банковские карты они забрали себе.

«Чтобы воспользоваться картами правоохранители также забрали мобильный телефон умершего. Через него они получили доступ к счетам и впоследствии сняли с них еще 65 тысяч гривен. Общая сумма средств, которые они украли у погибшего, составила 799 тыс. гривен», - отметили в ГБР.

Оба фигуранта обвиняются в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, краже в больших размерах, совершенной по предварительному сговору группой лиц, похищении официальных документов, несанкционированном вмешательстве в работу информационной (автоматизированной) системы (ч. 2 ст.3). ст.185, ч. 1 ст.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Кроме этого, у одного из напарников во время обысков были обнаружены незарегистрированные боеприпасы.

Поэтому он в дополнение обвиняется в хранении, приобретении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, легализации имущества, приобретенного преступным путем и составлении ложных официальных документов (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В настоящее время один фигурант уволен из рядов правоохранительных органов, второй отстранен от должности.

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Национальная полиция полиция Запорожье ГБР

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