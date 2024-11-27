ЄС вимагає від України переписати ціни на цигарки — скільки має коштувати пачка

Цигарки в Україні можуть коштувати понад 170 грн за пачку.

Європейська комісія закликає Україну підвищити акциз на тютюнові продукти. Це необхідно для забезпечення відповідності європейським стандартам. Однак таке рішення може суттєво вплинути на ціни цигарки та інші товари для паління.

​​Вартість може зрости до понад 170 гривень за пачку протягом наступних 4 років. Про це йдеться у звіті Єврокомісії у рамках пакета розширення ЄС у 2024 році з оцінками прогресу, досягнутого країнами-кандидатами і потенційними кандидатами на вступ до ЄС.

В Україні зараз акциз на сигарети, сигарили та тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕН) складає близько 59 євро за тисячу штук. В країнах Європейського Союзу цей податок вже давно перевищує 90 євро і може досягати 177 євро на тисячу штук. Це означає, що в разі узгодження податкового законодавства в цій сфері, акциз на тютюнові продукти може зрости на половину.

Після підвищення акцизів та враховуючи прогноз курсу гривні, мінімальна вартість пачки цигарок становитиме:

у 2025-му — 127,4 грн за пачку;

у 2026-му — 142,1 грн за пачку;

у 2027-му — 155,8 грн за пачку;

у 2028-му — 173,6 грн за пачку.

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