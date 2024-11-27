Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Житомирі затримали чоловіків, які вчинили теракт біля будівлі поліції — фото

13:00, 27 листопада 2024
Внаслідок вибуху травми отримав поліцейський.
У Житомирі затримали чоловіків, які вчинили теракт біля будівлі поліції — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна поліція та Служба безпеки України затримали причетних до вчинення теракту в Житомирі.

Як повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, 20 листопада фігуранти підірвали вибуховий пристрій біля будівлі райуправління поліції в Житомирі. До злочину причетні п’ятеро зловмисників, які діяли на замовлення спецслужб Росії.

Напередодні злочину 46-річний харків’янин приїхав до Житомира та придбав кілька мобільних телефонів і стартові пакети операторів зв’язку. Все це він залишив в обумовленому місці.

Надалі підготовкою до теракту займалися жителі м. Житомир віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали пакунок. Ще двоє - у кількох будівельних супермаркетах придбали хімічні складники, цвяхи, інші необхідні елементи для виготовлення вибухівки. В орендованій квартирі спільники створили «пробний зразок», провели випробування та зафільмували це для кураторів.

Ввечері 20 листопада двоє з них встановили відеокамеру поблизу адміністративного приміщення, а згодом заховали неподалік сумку з вибуховим пристроєм. Потім привели його в дію шляхом дистанційного керування.

21 листопада у результаті спецоперації правоохоронці затримали причетних до підриву, провели низку обшуків та вилучили докази їх причетності до злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Національна поліція теракт Житомир

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У 2025 році запрацює цифрова ВЛК: дані про придатність і стан здоров’я чоловіків будуть брати автоматично з медзакладів, де вони оглядаються

Після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться у ЕСОЗ, а у разі відсутності хронічних захворювань та нарікань, буде вказуватися позначка про придатність.

Верховний Суд висловився щодо способу реалізації права особи на перехід з одного виду пенсії на інший

Гарантії реалізації права особи на перехід з одного виду пенсії на інший – позиція Верховного Суду.

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає шеф-редактора Святослава Пограничного з Днем народження!

Вітаємо шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Леонідовича Пограничного з Днем народження!

ВККС готується оголосити добір на посади суддів місцевих судів, але скільки буде запропоновано вакансій – поки що невідомо

Добір на посади суддів планують оголосити у 2024 році, а документи кандидати будуть подавати вже у 2025 році.

Визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку – зміни до положення про ВЛК від Міноборони

Скасування норми про виключення з військового обліку непридатних військовозобов’язаних та військовослужбовців викликає питання, як така новела узгоджується із законом про військовий обов’язок.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва