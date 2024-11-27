Україна попросила Польщу віддати їй консульство РФ у Познані

Україна звернулася до Польщі, щоб отримати приміщення генконсульства РФ у Познані.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що країна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані та вже направила запит про це польській стороні, пише «Укрінформ».

За його словами, Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення російського генконсульства в Познані, яке звільняється у зв’язку з рішенням офіційної Варшави закрити його.

«Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі», – сказав Андрій Сибіга.

Також очільник української дипломатії додав, що у Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож офіційний Київ розглядає Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі.

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