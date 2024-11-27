Украина попросила Польшу отдать ей консульство РФ в Познани

Украина обратилась в Польшу, чтобы получить помещение генконсульства РФ в Познани.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что страна заинтересована в получении от Польши дома генконсульства РФ в Познани и направила запрос об этом польской стороне, пишет «Укринформ».

По его словам, Украина заинтересована в получении в пользование помещение российского генконсульства в Познани, которое освобождается в связи с решением официальной Варшавы закрыть его.

«Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей», – сказал Андрей Сибига.

Также глава украинской дипломатии добавил, что в Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому официальный Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.

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