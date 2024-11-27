Верховный Суд сделал вывод о надлежащем вручении судебного решения и исчислении процессуальных сроков

Ненадлежащее исполнение судом обязанности по вручению решения не может быть основанием для негативных процессуальных последствий для стороны, не получившей это решение, поскольку это нарушает право на апелляционный пересмотр, гарантированное Конституцией – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Общества на определение суда апелляционной инстанции об отказе в открытии апелляционного производства в деле по иску Госгеонадр к Обществу об аннулировании специального разрешения на пользование недрами.

Суд першої інстанції задовольнив позов Держгеонадр. Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, Товариство подало апеляційну скаргу, однак, апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження через пропуск строку апеляційного оскарження та неповажність причин пропуску такого строку.

Суд апеляційної інстанції перед тим своєю ухвалою залишав апеляційну скаргу Товариства без руху та надавав десять днів для усунення недоліків апеляційної скарги, які полягали у поданні позивачем клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження з наведенням підстав для такого поновлення.

Відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що доводи скаржника про ознайомлення з повним текстом рішення суду першої інстанції лише 4 серпня 2023 року не підтверджують поважності причин пропуску строку апеляційного оскарження, оскільки Товариство належно повідомлялося про дату і час розгляду справи та було обізнано про існування цього рішення.

Товариство звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, стверджуючи, що не було належним чином ознайомлено з рішенням суду першої інстанції, оскільки його копія була направлена лише на електронну пошту його представника, а не рекомендованим листом, як передбачено законом.

У касаційній скарзі скаржник також вказував, що ознайомився з повним текстом рішення суду першої інстанції лише через кілька місяців після його ухвалення; у разі розгляду справи за матеріалами в паперовій формі (у письмовому провадженні), суд зобов`язаний надсилати судові рішення також у паперовій формі рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Верховний Суд, переглянувши ухвалу апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження, дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги Товариства, скасування оскаржуваної ухвали та направлення справи для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Верховний Суд виходив з того, що копія рішення була направлена виключно на особисту адресу електронної пошти представника Товариства, що підтверджується роздруківкою електронного листа. Під час розгляду справи в суді першої інстанції представником Товариства неодноразово направлялися клопотання про відкладення розгляду справи з офіційної електронної адреси. У матеріалах справи відсутні будь-які докази, що підтверджують отримання Товариством або його представником копії судового рішення.

Верховний Суд визнав, що право на апеляційний перегляд є складовою конституційного права на судовий захист. Відмова у відкритті апеляційного провадження без належного вручення рішення є порушенням цього права.

При вирішенні питання про поновлення строку подання апеляційної скарги суду апеляційної інстанції необхідно виходити з дати отримання особою тексту оскаржуваного судового рішення, надісланого в порядку та у спосіб, встановлених законом.

У такому разі відправка копії рішення на електронну пошту не може вважатися належним врученням, якщо суд не надсилав рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У цій справі Верховний Суд виклав правовий висновок про те, що належне вручення судового рішення є важливою умовою для початку обчислення строків на апеляційне оскарження; неналежне виконання судом обов'язку щодо вручення рішення не може бути підставою для негативних процесуальних наслідків для сторони, яка не отримала це рішення, оскільки це порушує право на апеляційний перегляд, гарантоване Конституцією України.

Постанова Верховного Суду від 2 жовтня 2024 року у справі № 260/4277/21 (адміністративне провадження № К/990/17350/24).

Автор: Наталя Мамченко

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