ЕС требует от Украины переписать цены на сигареты — сколько должна стоить пачка

Европейская комиссия призывает Украину повысить акциз на табачные продукты. Это необходимо для обеспечения соответствия европейским стандартам. Однако такое решение может оказать существенное влияние на цены сигареты и другие товары для курения.
Стоимость может вырасти до более 170 гривен за пачку в течение следующих 4 лет. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии в рамках пакета расширения ЕС в 2024 году с оценками прогресса, достигнутого странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в ЕС.
В Украине сейчас акциз на сигареты, сигариллы и табачные изделия для электронного нагрева составляет около 59 евро за тысячу штук. В странах Европейского Союза этот налог давно превышает 90 евро и может достигать 177 евро на тысячу штук. Это означает, что в случае согласования налогового законодательства в этой сфере акциз на табачные продукты может вырасти на половину.
После повышения акцизов и учитывая прогноз курса гривны, минимальная стоимость пачки сигарет составит:
в 2025-м - 127,4 грн за пачку;
в 2026-м - 142,1 грн за пачку;
в 2027-м - 155,8 грн за пачку;
в 2028-м - 173,6 грн за пачку.
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