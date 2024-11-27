ЕС требует от Украины переписать цены на сигареты — сколько должна стоить пачка

Сигареты в Украине могут стоить более 170 грн за пачку.

Европейская комиссия призывает Украину повысить акциз на табачные продукты. Это необходимо для обеспечения соответствия европейским стандартам. Однако такое решение может оказать существенное влияние на цены сигареты и другие товары для курения.

Стоимость может вырасти до более 170 гривен за пачку в течение следующих 4 лет. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии в рамках пакета расширения ЕС в 2024 году с оценками прогресса, достигнутого странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в ЕС.

В Украине сейчас акциз на сигареты, сигариллы и табачные изделия для электронного нагрева составляет около 59 евро за тысячу штук. В странах Европейского Союза этот налог давно превышает 90 евро и может достигать 177 евро на тысячу штук. Это означает, что в случае согласования налогового законодательства в этой сфере акциз на табачные продукты может вырасти на половину.

После повышения акцизов и учитывая прогноз курса гривны, минимальная стоимость пачки сигарет составит:

в 2025-м - 127,4 грн за пачку;

в 2026-м - 142,1 грн за пачку;

в 2027-м - 155,8 грн за пачку;

в 2028-м - 173,6 грн за пачку.

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