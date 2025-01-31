Цена за пачку сигарет вырастет на 35%, то есть до 135 гривен — СМИ

Если в 2024 году цена пачки была равна 100 грн, то в 2025 году будет составлять 135 грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 4 декабря 2024 одобрила в целом законопроект 11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Документ предусматривает, что акцизный налог на сигареты привяжут к евро, а не гривне. Таким образом, в этом году пачка сигарет будет стоить значительно дороже, чем в 2024 году.

Если закон вступит в силу в нынешнем виде, то в 2025 году акциз на сигареты увеличится на 35,4% и составит 78 евро за 1000 штук. В последующие годы повышение продолжится: в 2026 году ставка вырастет на 5%, в 2027 – на 4,8%, а в 2028 – на 4,7%, достигнув 90 евро за 1000 сигарет. Об этом пишет РБК-Украина.

Между тем, на ТВЭНы (табачные изделия для электрического нагревания) акциз вырастет на 22% до 70,4 евро за 1000 штук в 2025-м. Далее – в 2026 и 2027 годах – будет расти на 0,5%, а в 2028 году – на 1,2%, достигнув 72 евро за 1000 штук.

Разница между величиной акциза на сигареты и ТВЭНы в 2028 году составит 25%, в то время как сейчас величина акциза на сигареты и ТВЭНы в Украине не отличается, составляя 57,6 евро за 1000 штук, заявил в комментарии изданию исполнительный директор ОО "Центр гражданского" представительства "Жизнь" Дмитрий Купыра.

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что по данным деклараций по акцизному налогу за июль-ноябрь 2024 года средняя максимальная розничная цена пачки сигарет (20 штук в пачке) составляла 97,87 гривны. При увеличении ставки акциза до 78 евро и при курсе евро, действовавшем на 1 июля 2024 года (43,2658 гривны), средняя цена пачки в 2025 году составит 116,1 гривны. Это на 18,6% больше цены в 2024 году.

"По ТВЭН – цена на сегодня 107,06 гривны. При увеличении размера ставки акциза в 2025 году до 70,4 евро цена за пачку будет составлять 120 гривен, или на 12% больше цены 2024 года", – подсчитывает Гетманцев.

Он прогнозирует, что в дальнейшем, в 2026-2028 годах, цены на сигареты и ТВЭНы будут меняться примерно на процент роста акциза в гривнах в соответствующих годах.

Похожие ценовые прогнозы озвучивают представители мировых производителей табачной продукции, представленных в Украине.

Они заявляют, что цена на пачку сигарет будет меняться примерно на такой же процент, как рост акциза в гривневом эквиваленте.

"В 2025 году цена пачки вырастет на 35%. А в 2026-2028 годах, если ставка в евро растет на 5% каждый год, плюс если девальвация гривны к евро составит примерно 10% ежегодно, то рост цены пачки будет составлять примерно +15%. каждый год", – прогнозирует собеседник издания.

Например, если в 2024 году цена пачки была равна 100 гривен, то в 2025 году будет составлять 135 гривен, в 2026 году – 155 гривен, в 2027 году – 178 гривен, в 2028 году – 205 гривен.

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