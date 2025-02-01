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У Києві ще 83 світлофори працюватимуть автономно під час блекаутів

09:01, 1 лютого 2025
У Києві з’явилися нові світлофори, які працюють без електрики до 24 годин.
У Києві ще 83 світлофори працюватимуть автономно під час блекаутів
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У Києві розширюють мережу світлофорів, здатних працювати автономно під час знеструмлення. У січні встановлено 81 шафу резервного живлення, що забезпечить безперебійну роботу ще 83 світлофорних об’єктів. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

31 січня резервне живлення підключили на шести перехрестях столиці, зокрема:

  • вул. Олега Мудрака – вул. Підлісна;
  • просп. Повітряних Сил – вул. Генерала Геннадія Воробйова;
  • бульв. Академіка Вернадського – вул. Депутатська;
  • вул. Набережно-Лугова – вул. Почайнинська;
  • вул. Набережно-Лугова – вул. Оленівська;
  • вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська.

Нові шафи дозволяють світлофорам працювати автономно до 24 годин, а повний заряд батарей займає 5 годин. У КМДА наголошують, що така модернізація сприятиме безпеці руху навіть у разі відключень електроенергії.

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Київ дороги блекаут

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