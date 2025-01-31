У Франції хочуть провести ретельну перевірку китайського чат-боту DeepSeek

У Франції хочуть краще зрозуміти, як працює система ШІ китайського стартапу і які є можливі ризики для конфіденційності користувачів.

Фото: gettyimages

У четвер, 30 січня, у Франції служба з контролю за дотриманням конфіденційності повідомила, що планує опитати китайську компанію DeepSeek щодо її чат-боту, пише Reuters.

Спеціалісти хочуть краще зрозуміти, як працює система ШІ китайського стартапу і які є можливі ризики для конфіденційності користувачів.

«Щоб краще зрозуміти, як працює ця система штучного інтелекту та ризики з точки зору захисту даних, CNIL допитає компанію, яка пропонує чат-бот DeepSeek», – заявили у відомстві.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Нагадаємо, раніше Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Крім того, Павло Дуров після успіху DeepSeek пояснив, чому Китай так швидко наздогнав США в галузі ШІ.

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