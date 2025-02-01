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На Одещині жінка за $3 тисячі продавала запрошення на роботу за кордон

19:58, 1 лютого 2025
В Одеській області затримали організаторів каналу нелегальної міграції через державний кордон.
На Одещині жінка за $3 тисячі продавала запрошення на роботу за кордон
Фото: gp.gov.ua
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Повідомлено про підозру чотирьом особам, які організували незаконний канал переправлення мігрантів через державний кордон України. За даними слідства, жінка з Одеської області разом з донькою та співмешканцем займалася нелегальним переміщенням людей, залучаючи до цієї діяльності й одного з раніше затриманих клієнтів.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, підозрювані підшукували нових мігрантів, інструктували їх і координували незаконний перетин кордону. Для цього вони виготовляли підроблені документи, які дозволяли отримати візи на підставі фіктивних запрошень на роботу. Вартість цієї послуги становила 3 тисячі доларів США.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили закордонні паспорти, банківські картки, мобільні телефони та інші предмети, які є доказами скоєних злочинів.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, підозрювані вважаються невинними до встановлення їх вини в судовому порядку.

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