На Одещині жінка за $3 тисячі продавала запрошення на роботу за кордон

В Одеській області затримали організаторів каналу нелегальної міграції через державний кордон.

Фото: gp.gov.ua

Повідомлено про підозру чотирьом особам, які організували незаконний канал переправлення мігрантів через державний кордон України. За даними слідства, жінка з Одеської області разом з донькою та співмешканцем займалася нелегальним переміщенням людей, залучаючи до цієї діяльності й одного з раніше затриманих клієнтів.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, підозрювані підшукували нових мігрантів, інструктували їх і координували незаконний перетин кордону. Для цього вони виготовляли підроблені документи, які дозволяли отримати візи на підставі фіктивних запрошень на роботу. Вартість цієї послуги становила 3 тисячі доларів США.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили закордонні паспорти, банківські картки, мобільні телефони та інші предмети, які є доказами скоєних злочинів.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, підозрювані вважаються невинними до встановлення їх вини в судовому порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.