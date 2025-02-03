Рада оборони Києва обговорить питання транспортного колапсу під час повітряних тривог

Наразі триває підготовка рішень для розв'язання проблеми транспортного колапсу в столиці під час кожної повітряної тривоги.

На одному з найближчих засідань Ради оборони Києва обговорять питання транспортного колапсу під час повітряних тривог. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Також, за його словами, на розгляд буде винесене питання затвердження алгоритму очищення столиці від автомобілів: пошкоджених внаслідок російських обстрілів та покинутих власниками у квартальних, дворових проїздах.

«Ми повертаємо наш міський простір до нормального вигляду. А екстрені служби повинні мати вільний доступ до будинків. Це одна з основ безпеки міського середовища», — зауважив Ткаченко.

Крім цього, розглядатиметься низка безпекових питань. Зокрема, рішення щодо захисту критичної інфраструктури.

Наразі триває підготовка рішень для розв'язання проблеми транспортного колапсу в столиці під час кожної повітряної тривоги.

«Дуже важливо, щоб безпековий аспект був пропрацьований максимально виважено. За планом - наступне засідання повинно бути вже з конкретними результатами», — підсумував начальник КМВА.

Раніше повідомлялося, що у Києві напрацюють пропозиції щодо роботи транспорту під час повітряної тривоги.

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