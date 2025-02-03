На Миколаївщині після спроби зґвалтування чоловік вкрав у дівчини телефон

Чоловік напав на 21-річну дівчину та намагався зґвалтувати, але їй вдалося втекти.

У селищі Єланець на Миколаївщині чоловік намагався зґвалтувати 21-річну дівчину, а коли та стала чинити опір, він вкрав її телефон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як стало відомо, 30 січня чоловік в одному з кафе помітив 21-річну дівчину. Коли вона поверталася додому, він наздогнав її та, застосовуючи фізичну силу, намагався зґвалтувати. Однак потерпілій вдалося вирватися та втекти.

Тоді зловмисник вирішив вкрасти її телефон, який залишився на місці події.

Зловмисника затримали та помістили під варту.

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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