На Єврокомісію подали скаргу через обмеження Урсулою фон дер Ляйєн доступу до офіційних документів

Екологічна організація вважає, що Європейська комісія обмежує доступ до офіційних документів.

На Європейську комісію подали скаргу через обмеження Урсулою фон дер Ляйєн доступу до офіційних документів. Про це повідомляє Рolitico.

Зокрема, скаргу подала екологічна благодійна організація ClientEarth. Як повідомляється, вона стосується першого засідання нового складу ЄК 4 грудня, коли президент Урсула фон дер Ляєн та її команда ухвалили рішення, яке обмежує доступ до певних офіційних документів.

«Прозоре прийняття рішень є одним із стовпів демократії та верховенства права, за захист яких відповідає Комісія», — зазначила юристка організації Ілзе Тралмака.

«Зміни створюють недоступні процеси, які закривають зацікавлені сторони від важливих екологічних рішень, залишаючи громадянське суспільство та громадськість на милість інституційного контролю», – додала вона.

Згідно з юридичним аналізом ClientEarth, рішення Комісії обмежує визначення «документа» і, отже, обмежує те, що може бути оприлюднено за запитом на доступ до інформації.

Це, зокрема, виключатиме проекти оцінки впливу або документи, пов’язані з поточними файлами, включаючи дозволи на використання хімікатів або пестицидів, а також висновки юридичної служби Комісії.

Юристка додала, що це також може призвести до порушення Орхуської конвенції, яка надає громадськості широкий доступ до інформації про прийняття рішень щодо екологічного законодавства.

Видання вказує, що нові правила також вимагають, щоб текстові повідомлення не використовувалися для отримання важливої ​​інформації та видалялися автоматично.

Рішення Комісії від 4 грудня також обмежує тих, хто може запитувати публічний доступ до документів Комісії, і виключає людей і організації, які проживають за межами ЄС.

За словами Тралмаки, обмеження викликають «досить занепокоєння, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо важливу сировину, Комісія приймає рішення щодо гірничодобувних проектів у різних країнах, які знаходяться далеко за межами ЄС, і громадяни третіх країн та організації не зможуть запросити інформацію» про них.

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