Ірина Верещук порадила військовим не розраховувати на продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ

Ті військовослужбовці, які хочуть добровільно повернутися на службу, мають зробити це до 1 березня.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликає військових, що втекли у СЗЧ, не зволікати із поверненням на військову службу.

Зокрема, вона нагадала, що залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ і порадила не розраховувати на додаткове продовження цього терміну.

«Почався лютий. Залишилось три з половиною тижні для добровільного повернення із СЗЧ. Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати і з поверненням не зволікати», — наголосила Верещук.

Заступниця керівника ОП наголосила, що СЗЧ ні в якому разі не варто сприймали, як таку собі «молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ».

На її думку, відповідне законодавство щодо СЗЧ «відображати справедливість і здоровий глузд», але водночас повинно бути досить жорстким, бо йдеться про обороноздатність держави.

Вона вказала, що переважна більшість випадків СЗЧ відбувається не на фронті, а в навчальних центрах, а найменше СЗЧ – у бойових підрозділах.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон 4197-IХ (законопроект 12076) про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину, чи вчинили дезертирство. У такому разі вони не втратять свої виплати.

Раніше у ДБР повідомляли, що після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається визначений алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів до відновлення виплат. Також, як зазначали у ДБР, рапорт можна подати у застосунку Армія+.

Додамо, що військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності.

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