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На грецькому курорті Санторіні сталося понад 200 землетрусів — туристи та жителі масово покидають острів

20:39, 3 лютого 2025
Багато місцевих жителів і туристів уже покинули острів на літаках і поромах, а інші провели ніч у своїх машинах або в безпечних зонах.
На грецькому курорті Санторіні сталося понад 200 землетрусів — туристи та жителі масово покидають острів
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На популярному грецькому курортному острові Санторіні сталося понад 200 землетрусів. Підземні поштовхи стали причиною планів евакуації.

Зокрема, багато місцевих жителів і туристів уже покинули острів на літаках і поромах, а інші провели ніч у своїх машинах або в безпечних зонах. Про це повідомляє Daily Mail.

Вранці 3 лютого на північний захід від невеликого острова Анафі, недалеко від Санторіні стався ще один землетрус магнітудою 4,2.

Як повідомив інформаційний портал «Нафтемпорики», мешканці масово залишають острів через землетруси, в порту стоять черги на пором.

«Великі черги утворилися в порту Афініос на Санторіні, оскільки сотні місцевих жителів і людей, які відвідали острів, готуються залишити його на поромах через постійну сейсмічну активність, а також через страх сильнішого землетрусу або пробудження вулкана», - йдеться у повідомленні.

Міністерство цивільної оборони Греції випустило заяву, в якій повідомляється, що поштовхи між вулканічними островами Санторіні та Аморгос не пов'язані з вулканічною активністю, проте влада настійно закликала жителів і туристів дотримуватися обережності. Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, вулкан острова, який сформувався після одного з найбільших вивержень в історії близько 1600 року до н. е., востаннє вивергався 1950 року.

Тим часом, сьогодні на острові закрито школи і створено пункти евакуації.

У головному місті Санторіні, Фірі, місцева влада визначила пункти збору для жителів у межах підготовки до можливої евакуації, хоча мер Нікос Зорзос наголосив на превентивному характері заходів.

Грецькі ЗМІ повідомили, що кілька людей провели ніч на відкритому повітрі — або у своїх автомобілях, або в місцях, позначених владою як безпечні.

В Афінах прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс провів екстрену нараду з цього питання, у той час як на Санторіні вже було встановлено намети на відкритому стадіоні, а поліція і пожежна служба перебували в підвищеній готовності.

Професор геофізики і сейсмології Костас Папазахос наголосил, що найгіршим сценарієм може стати землетрус магнітудою 6,0 і більше. Однак вони також зазначили, що ці заходи мають попереджувальний характер, і, можливо, енергія під землею розсіюється, не викликаючи сильних поштовхів.

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Греція

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