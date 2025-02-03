США знову вийдуть з Ради ООН з прав людини

Сполучені Штати давно звинувачують Раду в упередженості щодо Ізраїлю та в прикритті урядів у порушеннях прав людини.

Очікується, що президент США Дональд Трамп видасть указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та заборону майбутнього фінансування агентства ООН з надання допомоги Газі, згідно з документом, отриманим POLITICO.

Дії, які відновлюють політику, яка діяла під час останньої адміністрації Трампа, відбуваються за день до зустрічі президента з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні. Сполучені Штати давно звинувачують Раду в упередженості щодо Ізраїлю та в прикритті урядів у порушеннях прав людини.

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