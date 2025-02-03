США снова выйдут из Совета ООН по правам человека

Соединенные Штаты давно обвиняют Совет в пристрастии к Израилю и в прикрытии правительств в нарушениях прав человека.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп издаст указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете будущего финансирования агентства ООН по оказанию помощи Газе, согласно документу, полученному POLITICO.

Действия, возобновляющие действовавшую во время последней администрации Трампа политику, происходят за день до встречи президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Соединенные Штаты давно обвиняют Совет в пристрастии к Израилю и в прикрытии правительств в нарушениях прав человека.