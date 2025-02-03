Агентством USAID пока будет руководить Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что сотрудники Агентства USAID полностью отказались от сотрудничества.

Государственный секретарь США Марко Рубио 3 февраля сообщил, что пока он будет руководить Агентством США по международному развитию (USAID).

Выступая перед журналистами, Рубио отметил, что сотрудники Агентства USAID полностью отказались от сотрудничества и не желали отвечать на поставленные им вопросы.

«Позиция, которую USAID занимало в течение многих лет, такова: «Нет, мы независимы от национальных интересов», – сказал Рубио журналистам. «Есть некоторые вещи, которые оно делает, которые хорошие, и есть вещи, которые оно делает, относительно которых у нас есть серьезные вопросы», добавил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск анонсировал возможную полную ликвидацию федерального Агентства США по международному развитию (USAID). Американские медиа отмечают, что USAID может стать частью Госдепа США, сохранив часть функций, например, по оказанию гуманитарной помощи, но определенные программы, связанные с регулированием медиасферы, политических процессов, финансированием неправительственных организаций в разных странах – в том числе в Украине, могут остановиться навсегда.

В Украине функционировало немало программ USAID, связанных с медиа, исследованием общественного мнения и политических процессов. Также немало выплат шло на повышение добродетели чиновников (программа на 90 млн долларов), «повышение доверия», «поддержку усилий» и т. д.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что часть общественных организаций в связи с получением этой донорской помощи имели право бронирования своих сотрудников до 100%.

Автор: Наталя Мамченко

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