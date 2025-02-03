Федеральное агентство США USAID перезагрузке не подлежит – Илон Маск

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID участвовало в организации «сети цензуры», а также опубликовал данные о нарушении Агентством указа Дональда Трампа путем продления выплат неправительственным организациям.

Федеральное агентство США по международному развитию (USAID) будет закрыто и восстановлению не подлежит. Об этом сообщил глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.

Так, в социальной сети Х он опубликовал серию постов, в которых говорится об организации через USAID «схем» выплат и сети цензуры в странах, где работали представители Агентства.

Он сообщил, что USAID уже после указа Дональда Трампа от 20 января о замораживании выплат неправительственным организациям на 90 дней для аудита проводило транши, включая 31 января 2025 года.

«USAID – это клубок червей. Яблок нет. А когда яблока нет, нужно просто избавиться от всего этого. Поэтому нужно уходить. Это ремонту не подлежит», - отметил Илон Маск.

Он сделал репост сообщения о том, что федеральные данные по закупкам показывают, что уже после указа Президента США USAID одобрило контракты на сумму более 6 миллионов долларов. «Включая выплату в размере 1,2 миллиона долларов Deloitte за услуги отдела кадров, 600 тысяч долларов США для Международного центра языковых исследований и более 100 тысяч долларов США для «Различных иностранных лауреатов».

Несмотря на указ Президента Трампа о замораживании выплат, USAID продолжало пренебрегать этим указом вплоть до 31 числа», - говорится в сообщении.

Еще одним обвинением в сторону USAID со стороны Илона Маска стало то, что Агентство «проводит глобальную программу цензуры в Интернете, объединяющую 100 неправительственных организаций в общую сеть, причем четко заявленной целью программы USAID является давление на иностранные правительства, чтобы они приняли законы и правила цензуры высказываний в социальных сетях».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», проверками постов в Facebook на предмет «недостоверности контента» занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID. В частности, под «недостоверный контент» подпадает критика поддержки Запада и новости, связанные с мобилизацией в Украине.

Несмотря на заявление основателя Meta Марка Цукерберга о том, что система неправительственных организаций, которым дают право проверять контент, будет ликвидирована, в Украине эти организации все еще продолжают работу. Раньше мы писали о том, какие именно это организации. Среди организаций, которые занимались вопросом работы медиа и получали средства от Агентства, в частности есть ОО «Интерньюз-Украина», глава которого Константин Квурт вместе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным инициировали вопрос запрета Telegram в Украине. По данным ИМИ, около 90% украинских медиа получали гранты от USAID.

Кроме того, Илон Маск сделал репост сообщения о том, «как работает мошенничество USAID»:

«Создать институт, посвященный «защите демократии».

Затем USAID дает вам деньги на «защиту демократии». Потратьте часть того, что они вам дают, на откаты за кампании демократов и неоплачиваемый пиар, и продвигайте их планы внутри страны или за границей.

Платите себе зарплату через институт и прибыль».

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что USAID выделил программу на 90 млн долларов для поддержания добродетели чиновников в Украине «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». Среди получателей были как государственные органы, так и ряд общественных организаций.

Глава DOGE отметил, что «в 2023 году USAID потратил 40 миллиардов долларов на более чем 100 стран, удерживая дорогие офисы по всему миру и 10 000 сотрудников, большинство из которых работают за границей». Илон Маск также назвал Агентство «змеиным гнездом левых радикальных марксистов».

«Когда представители DOGE расследовали расточительство, они обнаружили ограниченный доступ и сопротивление, что привело к устранению чиновников службы безопасности, которые блокировали усилия по прозрачности», говорится в сообщении.

Напомним, что Министр финансов США Скотт Бессент предоставил представителям Илона Маска в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов.

В частности, команда Маска теперь видит, кто получал выплаты по грантам, выделяемым федеральным правительством.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее отстранили высокопоставленного чиновника Минфина США Дэвида Лебрика, пытавшегося помешать предоставлению доступа к данным о платежах на триллионы долларов, следовавших через систему. Затем он вышел в отставку.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», всего за два года Государственная судебная администрация использовала на далеко не всегда понятные потребности $16,6 млн, предоставленных программой Агентства США по международному развитию (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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