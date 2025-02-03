Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

Федеральное агентство США USAID перезагрузке не подлежит – Илон Маск

11:55, 3 февраля 2025
Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID участвовало в организации «сети цензуры», а также опубликовал данные о нарушении Агентством указа Дональда Трампа путем продления выплат неправительственным организациям.
Федеральное агентство США USAID перезагрузке не подлежит – Илон Маск
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральное агентство США по международному развитию (USAID) будет закрыто и восстановлению не подлежит. Об этом сообщил глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.

Так, в социальной сети Х он опубликовал серию постов, в которых говорится об организации через USAID «схем» выплат и сети цензуры в странах, где работали представители Агентства.

Он сообщил, что USAID уже после указа Дональда Трампа от 20 января о замораживании выплат неправительственным организациям на 90 дней для аудита проводило транши, включая 31 января 2025 года.

«USAID – это клубок червей. Яблок нет. А когда яблока нет, нужно просто избавиться от всего этого. Поэтому нужно уходить. Это ремонту не подлежит», - отметил Илон Маск.

Он сделал репост сообщения о том, что федеральные данные по закупкам показывают, что уже после указа Президента США USAID одобрило контракты на сумму более 6 миллионов долларов. «Включая выплату в размере 1,2 миллиона долларов Deloitte за услуги отдела кадров, 600 тысяч долларов США для Международного центра языковых исследований и более 100 тысяч долларов США для «Различных иностранных лауреатов».

Несмотря на указ Президента Трампа о замораживании выплат, USAID продолжало пренебрегать этим указом вплоть до 31 числа», - говорится в сообщении.

Еще одним обвинением в сторону USAID со стороны Илона Маска стало то, что Агентство «проводит глобальную программу цензуры в Интернете, объединяющую 100 неправительственных организаций в общую сеть, причем четко заявленной целью программы USAID является давление на иностранные правительства, чтобы они приняли законы и правила цензуры высказываний в социальных сетях».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», проверками постов в Facebook на предмет «недостоверности контента» занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID. В частности, под «недостоверный контент» подпадает критика поддержки Запада и новости, связанные с мобилизацией в Украине.

Несмотря на заявление основателя Meta Марка Цукерберга о том, что система неправительственных организаций, которым дают право проверять контент, будет ликвидирована, в Украине эти организации все еще продолжают работу. Раньше мы писали о том, какие именно это организации. Среди организаций, которые занимались вопросом работы медиа и получали средства от Агентства, в частности есть ОО «Интерньюз-Украина», глава которого Константин Квурт вместе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным инициировали вопрос запрета Telegram в Украине. По данным ИМИ, около 90% украинских медиа получали гранты от USAID.

Кроме того, Илон Маск сделал репост сообщения о том, «как работает мошенничество USAID»:

«Создать институт, посвященный «защите демократии».

Затем USAID дает вам деньги на «защиту демократии». Потратьте часть того, что они вам дают, на откаты за кампании демократов и неоплачиваемый пиар, и продвигайте их планы внутри страны или за границей.

Платите себе зарплату через институт и прибыль».

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что USAID выделил программу на 90 млн долларов для поддержания добродетели чиновников в Украине «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». Среди получателей были как государственные органы, так и ряд общественных организаций.

Глава DOGE отметил, что «в 2023 году USAID потратил 40 миллиардов долларов на более чем 100 стран, удерживая дорогие офисы по всему миру и 10 000 сотрудников, большинство из которых работают за границей». Илон Маск также назвал Агентство «змеиным гнездом левых радикальных марксистов».

«Когда представители DOGE расследовали расточительство, они обнаружили ограниченный доступ и сопротивление, что привело к устранению чиновников службы безопасности, которые блокировали усилия по прозрачности», говорится в сообщении.

Напомним, что Министр финансов США Скотт Бессент предоставил представителям Илона Маска в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов.

В частности, команда Маска теперь видит, кто получал выплаты по грантам, выделяемым федеральным правительством.

Напомним, как писала  «Судебно-юридическая газета», ранее отстранили высокопоставленного чиновника Минфина США Дэвида Лебрика, пытавшегося помешать предоставлению доступа к данным о платежах на триллионы долларов, следовавших через систему. Затем он вышел в отставку.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», всего за два года Государственная судебная администрация использовала на далеко не всегда понятные потребности $16,6 млн, предоставленных программой Агентства США по международному развитию (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Илон Маск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался об изменении формулировки обвинения по делу экс-народного депутата, экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана

Верховный Суд: Недоказанность одного статуса при доказанности другого не исключает возможности изменения в формулировке обвинения, признанного судом доказанным по сравнению с формулировкой в обвинительном акте, а вопрос, нарушает ли права обвиняемого лица изменение формулировки обвинения в приговоре, зависит от того, как это затрагивает право обвиняемого в защиту.

Федеральное агентство США USAID перезагрузке не подлежит – Илон Маск

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID участвовало в организации «сети цензуры», а также опубликовал данные о нарушении Агентством указа Дональда Трампа путем продления выплат неправительственным организациям.

Сколько выделили доноры на развитие возможностей Высшего антикоррупционного суда – документы

По программе развития организационной способности ВАКС по эффективному осуществлению судопроизводства на два года предусмотрено 1,4 млн долларов США – в компоненты входит мониторинг заседаний ВАКС антикоррупционной организацией.

ГСА просит помощи у европейских партнеров – хотят улучшить качество работы аппаратов судов и сделать суды более эффективными

Предыдущие круглые столы, конференции и коммуникационные стратегии, по мнению ГСА, были удачными.

В УПК предлагают внести изменения о возврате временно изъятого имущества и сроке ареста имущества

Предлагается ввести нормы о сроке действия определения об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок возврата имущества после отмены ареста.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області