Федеральне агентство США USAID перезавантаженню не підлягає – Ілон Маск

Очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск заявив, що USAID брало участь в організації «мережі цензури», а також опублікував дані про порушення Агентством указу Дональда Трампа шляхом продовження виплат неурядовим організаціям.

Федеральне агентство США з міжнародного розвитку (USAID) буде зачинене і відновленню не підлягає. Про це повідомив очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск.

Так, у соціальній мережі Х він опублікував серію постів, в яких йдеться про організацію через USAID «схем» виплат та мережі цензури у країнах, де працювали представники Агентства.

Він повідомив, що USAID вже після указу Дональда Трампа від 20 січня про заморожування виплат неурядовим організаціям на 90 днів для аудиту проводило транші, включно по 31 січня 2025 року.

«USAID — це клубок черв’яків. Яблука немає. А коли яблука немає, потрібно просто позбутися всього цього. Тому треба йти. Це ремонту не підлягає» - зазначив Ілон Маск.

Він зробив репост повідомлення про те, що федеральні дані про закупівлі показують, що вже після указу Президента США USAID схвалило контракти на суму понад 6 мільйонів доларів. «Включно з виплатою в розмірі 1,2 мільйона доларів Deloitte за послуги відділу кадрів, 600 тисяч доларів США для Міжнародного центру мовних досліджень і понад 100 тисяч доларів США для «Різних іноземних лауреатів».

Незважаючи на указ Президента Трампа про заморожування виплат, USAID продовжувало нехтувати цим указом аж до 31 числа», - зазначено у повідомленні.

Ще одним звинуваченням у бік USAID з боку Ілона Маска стало те, що Агентство «проводить глобальну програму цензури в Інтернеті, яка об’єднує 100 неурядових організацій у спільну мережу, причому чітко заявленою метою програми USAID є тиск на іноземні уряди, щоб вони ухвалили закони та правила щодо цензури висловлювань у соціальних мережах».

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», перевірками постів у Facebook на предмет «недостовірності контенту» займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Зокрема, під «недостовірний контент» підпадає критика підтримки Заходу і новини, пов’язані з мобілізацією в Україні.

Незважаючи на заяву засновника Meta Марка Цукерберга про те, що система неурядових організацій, яким дають право перевіряти контент, буде ліквідована, в Україні ці організації досі продовжують роботу. Раніше ми писали про те, які саме це організації. Серед організацій, які займалися питанням роботи медіа і отримували кошти від Агентства зокрема є ГО «Інтерньюз-Україна», очільник якого Костянтин Квурт разом з головою Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним ініціювали питання заборони Telegram в Україні. За даними ІМІ, близько 90% українських медіа отримували гранти від USAID.

Крім того, Ілон Маск зробив репост повідомлення про те, «як працює шахрайство USAID»:

«Створити інститут, присвячений «захисту демократії».

Потім USAID дає вам гроші на «захист демократії». Витратьте частину того, що вони вам дають, на відкати за кампанії демократів і неоплачуваний піар, і просувайте їхні плани всередині країни чи за кордоном.

Платіть собі зарплату через інститут і прибуток».

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що USAID виділив програму на 90 млн доларів для підтримки доброчесності чиновників в Україні «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)». Серед отримувачів були як державні органи, так і низка громадських організацій.

Очільник DOGE зазначив, що «у 2023 році USAID витратив 40 мільярдів доларів на понад 100 країн, утримуючи дорогі офіси по всьому світу та 10 000 співробітників, більшість з яких працюють за кордоном». Ілон Маск також назвав Агентство «зміїним гніздом лівих радикальних марксистів».

«Коли представники DOGE розслідували марнотратство, вони виявили обмежений доступ і опір, що призвело до усунення високопосадовців служби безпеки, які блокували зусилля щодо прозорості», зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що Міністр фінансів США Скотт Бессент надав представникам Ілона Маска в Департаменті ефективності державного управління (DOGE) потужний інструмент для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат.

Зокрема, команда Маска тепер бачить, хто отримував виплати за грантами, які виділяв федеральний уряд.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше відсторонили високопоставленого чиновника Мінфіну США Девіда Лебріка, який намагався завадити наданню доступу до даних про платежі на трильйони доларів, що йшли через систему. Потім він вийшов у відставку.

Як розповідала «Судово-юридична газета», лише за два роки Державна судова адміністрація використала на далеко не завжди зрозумілі потреби $16,6 млн, наданих програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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