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Агентством USAID поки керуватиме Держсекретар США Марко Рубіо

20:22, 3 лютого 2025
Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що співробітники Агентства USAID повністю відмовилися від співпраці.
Агентством USAID поки керуватиме Держсекретар США Марко Рубіо
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Державний секретар США Марко Рубіо 3 лютого повідомив, що поки що він керуватиме Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Виступаючи перед журналістами, Рубіо відмітив, що співробітники Агентства USAID повністю відмовилися від співпраці і не бажали відповідати на поставлені їм питання.

«Позиція, яку USAID займало протягом багатьох років, така: «Ні, ми незалежні від національних інтересів», — сказав Рубіо журналістам. «Є деякі речі, які воно робить, які є хорошими, і є речі, які воно робить, щодо яких у нас є серйозні запитання», додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск анонсував можливу повну ліквідацію федерального Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Американські медіа зазначають, що USAID може стати частиною Держдепу США, зберігши частину функцій, наприклад, з надання гуманітарної допомоги, але певні програми, пов’язані з регулюванням медіасфери, політичних процесів, фінансуванням неурядових організацій в різних країнах – у тому числі в Україні, можуть зупинитися назавжди.

В Україні функціонувало чимало програм USAID, які були пов’язані з медіа, дослідженням громадської думки і політичних процесів. Також чимало виплат йшло на підвищення доброчесності чиновників (програма на 90 млн доларів), «підвищення довіри», «підтримку зусиль» тощо.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що частина громадських організацій у зв’язку із отриманням цієї донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%. Деякі організації, наприклад, ГО «Інтерньюз-Україна», фігурують відразу в кількох програмах в різних ролях.

Автор: Наталя Мамченко

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