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В Ровно задержаны двое мужчин, которые готовили теракт возле управления полиции

20:12, 3 февраля 2025
Фигуранты планировали взорвать устройство возле управления полиции, чтобы убить как можно больше правоохранителей и рядовых граждан.
В Ровно задержаны двое мужчин, которые готовили теракт возле управления полиции
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В Ровно СБУ задержала двоих мужчин, которые готовили теракт у райуправления полиции. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным, российские агенты планировали оставить у здания самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в сумке, и взорвать ее с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к взрывчатке.

При этом теракт должен произойти, когда вблизи полицейского подразделения находились многие правоохранители, а сами агенты еще находились у взрывного устройства.

В СБУ отмечают, что российская спецслужба хотела убить максимальное количество сотрудников полиции и рядовых граждан и одновременно ликвидировать исполнителей теракта.

Оба фигуранта были задержаны «на горячем», когда они пытались установить возле райуправления полиции взрывчатку. На месте происшествия изъята сумка, снаряженная СВП и дополнительными средствами скрытого наблюдения с функцией удаленного доступа для российских спецслужб.

Указывается, что фигурантами оказались двое 19-летних молодых людей, которые искали быстрые заработки на телеграмм-каналах. По прибытии в Ровно они получили от оккупантов геолокацию схрона, из которого забрали СВУ для совершения теракта.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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