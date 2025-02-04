Евроинтеграционный комитет Верховной Рады забраковал законопроект о создании Киевского городского окружного административного суда

Комитету Верховной Рады не понравился законопроект, которым предлагается поручить рассмотрение дел об обжаловании конкурсов на руководителей НАБУ, САП, НАПК не Высшему административному суду, судей которого будут отбирать при решающей роли иностранных экспертов, а Киевскому городскому окружному административному суду.

Парламентский Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС на заседании 3 февраля рассмотрел законопроект №12368-1 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые другие законодательные акты Украины о создании и функционировании Киевского городского окружного административного суда и Киевского городского апелляционного административного суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 января Верховная Рада довольно неожиданно приняла за основу этот законопроект 12368-1 народного депутата Сергея Власенко, которым предлагается поручить рассмотрение дел об обжаловании конкурсов на руководителей НАБУ, САП, НАПК не Высшему административному суду, которого будут отбирать при решающей роли иностранных экспертов, а в Киевском городскому окружному административному суду (КГОАС).

Накануне принятия, 8 января, профильный Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, возглавляемый Денисом Масловом, дал заключение, в котором рекомендовал принять законопроект Кабмина о создании Высшего административного суда 12368, поданный за подписью вице-премьера-министра юстиции Ольги Стефанишиной, а о КГОАС – отклонить.

9 января представлять свой законопроект в Верховную Раду пришла сама министр юстиции Ольга Стефанишина. Также принять законопроект 12368 призвал с трибуны парламента и председатель профильного Комитета Денис Маслов. Оба апеллировали к необходимости принятия законопроекта, ведь его записали среди международных обязательств Украины, которые наше государство должно выполнить. Напомним, Кабмин предлагал создать ВАС с помощью Этического совета, который наполовину состоит из «международников» и поручить ему рассматривать дела об обжаловании результатов конкурсов, проводимых с «международниками».

Однако в конце концов законопроект Кабмина взял только 218 голосов. Из них 178 дала фракция «Слуга народа», 15 голосов – депутаты от «Платформы за жизнь и мир», 13 – «Доверие», 6 – «Партия «За будущее» и 1 голос от «Голоса».

Не набрало необходимое количество и голосование с попыткой направить законопроект на повторное первое чтение или вернуть на доработку в Кабмин, то есть проект 12368 был полностью отклонен.

Фактически этот проект правительства постигла судьба предыдущих проектов по созданию этого спецсуда, все три которых были отклонены 3 декабря.

В то же время законопроект Сергея Власенко набрал больше, чем нужно, 232 голоса «за», из которых 190 голосов дала «Слуга народа», и был принят за основу. Поддержали этот законопроект и члены профильного комитета, включая его главу Дениса Маслова.

Вместе с тем, во время подготовки ко второму чтению Комитет по интеграции Украины в ЕС принял вывод, что «проект закона противоречит международным обязательствам Украины в сфере европейской интеграции». Но этот Комитет непрофильный, поэтому финальное решение будет у Комитета ВР по вопросам правовой политики, который поправки к этому законопроекту еще не рассматривал.

Напомним, что создание КГОАС было запланировано после ликвидации в конце 2022 Окружного административного суда Киева. Суд был создан как юридическое лицо, даже определили 51 судью в штате, но к отбору судей ВККС так и не приступила.

В свою очередь, МВФ в Меморандуме с Украиной предусмотрел, что парламент должен до конца декабря 2024 года принять закон о создании Высшего суда по публичным спорам, судей которого должен отобрать Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ), полностью состоящий из иностранцев. Выполнение этого маяка необходимо для получения денег от иностранных доноров.

Напомним также, что Сергей Власенко и еще 55 народных депутатов в декабре обратились в Конституционный Суд Украины с представлением о проверке на конституционность решающего участия иностранных граждан и представителей международных организаций в различных конкурсах и отборах в ключевые государственные органы, в том числе на руководителей НАБУ и САП.

Автор: Наталя Мамченко

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