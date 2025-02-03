В Словакии украинца избили до смерти — в МИДе не исключают мотивов этнической розни

Украина связалась со словацкими правоохранителями на фоне сообщений об избиении и смерти украинца в Словакии.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, фото — Getty Images

В Словакии избили насмерть украинца. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что не исключает этническую рознь как одну из причин преступления.

Сибига указал, что «шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе».

Украина связалась со словацкими правоохранителями на фоне сообщений об избиении и смерти украинца в Словакии.

«Мы не можем исключать этническую рознь как одну из причин этого преступления. По моему поручению наше посольство уже установило контакт со словацкой полицией и омбудсменом», – добавил он.

Министр подчеркнул, что Киев требует «беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности».

Об убийстве украинца писало издание ta3.

Указывается, что мужчину по имени Любомир 30 января поймали на краже в магазине New Yorker в торговом центре Nivy. После этого мужчину отвели в подсобку, где его избили полицейские. На следующий день мужчина скончался от травм головы и тела.

Врач, осматривавший украинца, заявил, что, вероятно, его избили правоохранители, именно после этого в Словакии начали расследование. Камеры видеонаблюдения также свидетельствуют об избиении.

Дело расследуют как убийство. Сейчас рассматривают несколько версий и не исключают противоправных действий правоохранителей. Другие детали расследования не сообщают.

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