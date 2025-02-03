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У Словаччині українця побили до смерті — у МЗС не виключають мотивів етнічної ворожнечі

19:47, 3 лютого 2025
Україна звʼязалася зі словацькими правоохоронцями на тлі повідомлень про побиття і смерть українця в Словаччині.
У Словаччині українця побили до смерті — у МЗС не виключають мотивів етнічної ворожнечі
Очільник МЗС України Андрій Сибіга, фото — Getty Images
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У Словаччині побили до смерті українця. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що не виключає етнічну ворожнечу як одну з причин злочину.

Сибіга вказав, що «шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі».

Україна звʼязалася зі словацькими правоохоронцями на тлі повідомлень про побиття і смерть українця в Словаччині.

«Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину.  На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом», – додав він.

Міністр наголосив, що Київ вимагає «неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності».

Про вбивство українця писало видання ta3.

Вказується, що чоловіка на імʼя Любомир 30 січня спіймали на крадіжці в магазині New Yorker в торговому центрі Nivy. Після цього чоловіка відвели в підсобку, де його побили поліцейські. Наступного дня чоловік помер від травм голови й тіла.

Лікар, який оглядав українця, заявив, що, імовірно, його побили правоохоронці, — саме після цього у Словаччині почали розслідування. Камери з відеоспостережень також свідчать про побиття.

Справу розслідують як вбивство. Зараз розглядають кілька версій і не виключають протиправні дії правоохоронців. Інших деталей розслідування не повідомляють.

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вбивство Україна Словаччина

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