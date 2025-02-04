Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до Виборчого кодексу та низки законів

Уряд пропонує внести зміни до низки норм Виборчого кодексу.

У Верховній Раді 27 січня зареєстровано законопроект Кабміну 12447, яким пропонується внести зміни до низки законів та до Виборчого кодексу. Загалом передбачені зміни до 6 кодексів і більше 60 законів щодо регулювання питань місцевого самоврядування.

Зокрема у Прикінцевих та перехідних положеннях Виборчого кодексу пропонується передбачити, що до прийняття Центральною виборчою комісією рішення про початок роботи її регіональних та територіальних представництв органами ведення Державного реєстру виборців є:

у районі (крім міста, яке до набрання чинності Законом «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» було віднесене до категорії міст республіканського в АР Крим, обласного значення), районі в місті Києві, місті Севастополі — відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;

у місті без районного поділу, яке до набрання чинності Законом «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» було віднесене до категорії міст республіканського в АР Крим, обласного значення, — відповідний виконавчий орган міської ради;

у районі в місті з районним поділом, яке до набрання чинності Законом «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» було віднесене до категорії міст обласного значення, — відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.

Також пропонується внести зміни до статті 250 Виборчого кодексу стосовно послідовності підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці дільничною виборчою комісією. Зокрема, виключити норму про підрахунок голосів на виборах міського голови міста, яке входить до складу іншого міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм.

Вносяться зміни до порядку висування кандидатів організацією партії.

Зокрема виключаються норми про те, що міська організація партії може висунути:

виборчий список кандидатів у депутати міської ради (міста, що входить до складу цього міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм);

виборчий список кандидатів у депутати сільської, селищної ради (сіл, селищ, що входять до складу цього міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм);

по одному кандидату на посади сільського, селищного, міського голови (сіл, селищ, міст, що входять до складу цього міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм).

Пропонується встановити, що міська організація партії міста — адміністративного центру територіальної громади, територія якої входить до складу району згідно з адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати кандидатів у депутати відповідної міської ради, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії згідно з адміністративно-територіальним устроєм ухвалила рішення про висунення кандидатів у депутати відповідної міської ради у передбачений цим Кодексом спосіб.

У статті 200 ВК, яка регулює територіальну організація виборів сільського, селищного, міського голови, передбачено, що єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів міського голови територіальної громади з адміністративним центром у місті з районним поділом поділяється на територіальні виборчі округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.

До меж територіального виборчого округу разом з територією району в місті може входити також суміжна з цим районом у місті територія іншого населеного пункту (села, селища, міста), що входить до складу території тієї ж міської територіальної громади, що й територія міста з районним поділом. У такому випадку територіальна виборча комісія ухвалює рішення про утворення виборчих округів не пізніш як на другий день виборчого процесу.

Рішення про утворення єдиного одномандатного сільського, селищного, міського виборчого округу не приймається.

Також вносяться зміни до статті 201, яка регулює територіальну організацію виборів депутатів обласних, районних, районних у місті, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

Передбачено, що до меж територіального виборчого округу з виборів депутатів міської ради міста з районним поділом разом з територією району в місті може входити також суміжна з цим районом у місті територія іншого населеного пункту (села, селища, міста), що входить до складу території тієї ж міської територіальної громади, що й територія міста з районним поділом.

Територіальні виборчі округи з виборів депутатів районної ради утворюються, за можливості, на основі територій територіальних громад, що входять до складу району.

Територіальні виборчі округи з виборів депутатів районної ради не можуть складатися з частин територій різних територіальних громад району.

До меж територіального виборчого округу з виборів депутатів районної ради можуть входити території декількох суміжних територіальних громад. На території територіальної громади району може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради.

Автор: Наталя Мамченко

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