Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в Избирательный кодекс и ряд законов

Правительство предлагает внести изменения в ряд норм Избирательного кодекса.

В Верховной Раде 27 января зарегистрирован законопроект Кабмина 12447, которым предлагается внести изменения в ряд законов и в Избирательный кодекс. В общей сложности предусмотрены изменения в 6 кодексов и более 60 законов по регулированию вопросов местного самоуправления.

В частности, в Заключительных и переходных положениях Избирательного кодекса предлагается предусмотреть, что до принятия Центральной избирательной комиссией решения о начале работы ее региональных и территориальных представительств органами ведения Государственного реестра избирателей являются:

в районе (кроме города, который до вступления в силу Закона «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» был отнесен к категории городов республиканского в АР Крым, областного значения), районе в Киеве, городе Севастополе — соответствующее структурное подразделение аппарата районной, районной в городе государственной администрации;

в городе без районного разделения, который до вступления в силу Закона «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» был отнесен к категории городов республиканского в АР Крым, областного значения, — соответствующий исполнительный орган городского совета;

в районе в городе с районным разделением, который до вступления в силу Закона «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» был отнесен к категории городов областного значения, — соответствующий исполнительный орган районного в городе совета или соответствующее структурное подразделение созданного в районе исполнительного орган городского совета.

Также предлагается внести изменения в статью 250 Избирательного кодекса относительно последовательности подсчета голосов избирателей на участке участковой избирательной комиссией. В частности, исключить норму о подсчете голосов на выборах городского головы города, входящего в состав другого города согласно административно-территориальному устройству.

Вносятся изменения в порядок выдвижения кандидатов организацией партии.

В частности, исключаются нормы о том, что городская организация партии может выдвинуть:

избирательный список кандидатов в депутаты городского совета (города, входящего в состав этого города согласно административно-территориальному устройству);

избирательный список кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета (сел, поселков, входящих в состав этого города согласно административно-территориальному устройству);

по одному кандидату на должности сельского, поселкового, городского головы (сел, поселков, городов, входящих в состав этого города согласно административно-территориальному устройству).

Предлагается установить, что городская организация партии города — административного центра территориальной общины, территория которой входит в состав района согласно административно-территориальному устройству, не может выдвигать кандидатов в депутаты соответствующего городского совета, если соответствующая районная организация этой политической партии согласно административно-территориальному устройству приняла решение о выдвижении кандидатов в депутаты соответствующего городского совета предусмотренным настоящим Кодексом способом.

В статье 200 ВК, регулирующей территориальную организация выборов сельского, поселкового, городского головы, предусмотрено, что единый одномандатный городской избирательный округ по выборам городского головы территориальной общины с административным центром в городе с районным разделением делится на территориальные избирательные округа, границы которых совпадают с границами районов в городе. Решения об образовании таких избирательных округов не принимаются.

В пределы территориального избирательного округа вместе с территорией района в городе может входить также смежная с этим районом в городе территория другого населенного пункта (села, поселка, города), входящего в состав территории той же городской территориальной общины, что и территория города с районным разделением . В таком случае территориальная избирательная комиссия принимает решение об образовании избирательных округов не позднее второго дня избирательного процесса.

Решение об образовании единого одномандатного сельского, поселкового, городского избирательного округа не принимается.

Также вносятся изменения в статью 201, регулирующую территориальную организацию выборов депутатов областных, районных, районных в городе, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 тысяч и больше).

Предусмотрено, что в пределы территориального избирательного округа по выборам депутатов городского совета города с районным разделением вместе с территорией района в городе может входить также смежная с этим районом в городе территория другого населенного пункта (села, поселка, города), входящего в состав территории же городской территориальной общины, что и территория города с районным разделением.

Территориальные избирательные округа по выборам депутатов районного совета образуются по возможности на основе территорий территориальных общин, входящих в состав района.

Территориальные избирательные округа по выборам депутатов районного совета не могут состоять из частей территорий разных территориальных общин района.

В пределы территориального избирательного округа по выборам депутатов районного совета могут входить на территории нескольких смежных территориальных общин. На территории территориальной общины района может быть образовано более одного территориального избирательного округа по выборам депутатов районного совета.

Автор: Наталя Мамченко

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