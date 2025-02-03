Зеленский подписал закон о получении украинского гражданства женами и мужчинами военных ВСУ

Президент подписал закон о реализации права на получение украинского гражданства вторым супругом гражданина Украины-военного.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реализации права на получение гражданства Украины вторым супругом гражданина Украины, который принимал (участвовал) в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект 12032 г. Верховная Рада приняла принятая в целом как закон 8 января.

Закон предоставляет право для оформления приобретения гражданства Украины подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства другому из супругов гражданина Украины, проходящему военную службу или который проходил военную службу и погиб (умер) при исполнении (в связи с исполнением) служебных обязанностей, или был уволен с военной службы на определенных законодательством основаниях.

Документ также предусматривает:

квоты для воссоединения семей: установление квот иммиграции для иностранцев, желающих воссоединиться с военнослужащими.

возобновление гражданства: возможность иностранцев, защищавших Украину, восстановить украинское гражданство.

В пояснительной записке отмечается, что документ будет способствовать реализации права на гражданство для супругов защитников Украины.

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