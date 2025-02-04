Владимир Зеленский ветировал закон о Реестре военнослужащих и автоматической передаче данных о состоянии здоровья пациентов

Президент Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о широком наборе данных, который будет вноситься в Реестр военнослужащих, включая работников разведки и СБУ, и об автоматической передаче данных о состоянии здоровья в Минобороны.

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый 18 декабря Верховной Радой закон №4155-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании и функционировании Единого государственного реестра военнослужащих и усовершенствовании порядка ведения военного учета».

В связи с этим возникает вопрос относительно соответствия закону идеи создания цифровой ВЛК, когда данные о годности к военной службе автоматически будут попадать в Минобороны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада в декабре приняла закон о создании Единого государственного реестра военнослужащих, где будут даны о членах их семей и оцифрованный образ лица. Также там будут данные о должностных лицах СБУ и украинской разведки. Соответствующий законопроект 12066 парламент 18 декабря принял во втором чтении и в целом.

«254 голоса за законопроект о Едином государственном реестре военнослужащих! Принято! Теперь осталась подпись Президента — и начнем работать над созданием реестра», - прокомментировала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

Реестр должен был создаваться за счет иностранных партнеров Украины, в том числе, при помощи международных организаций, и за счет других не запрещенных законом источников.

По словам Черногоренко, каждый военнослужащий получит свой Military ID, который позволит идентифицировать каждого военного.

Закон предусматривает, что срок хранения данных в Реестре военнослужащих будет составлять 75 лет со дня смерти военнослужащего.

В набор реестровых данных включается такая информация о военнослужащем:

оцифрованный образ лица;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

семейное положение и сведения о членах семьи;

сведения об изданных военно-учетных документах (при наличии);

статус военнослужащего

уникальный электронный идентификатор.

Кроме того, этот закон предусматривает создание «цифровой ВЛК», что позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров в Реестр военнообязанных «Оберег».

Так, в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении в случае вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

«Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к исполнению воинского долга внесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны» - отмечено в изменениях.

Как объяснила Черногоренко, это означает, что в дальнейшем после прохождения медосмотра в гражданском медицинском учреждении выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц.

После того, как военнообязанный совершит ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении, эти данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и будут храниться в ЭСОЗ.

Ниже приводим замечания Президента принятому закону.

Отметим, что Кабмин 31 января успел принять постановление №112, согласно которому ЭСОЗ должна передавать данные, определенные статьей 24-2 Основ законодательства Украины о здравоохранении, из центральной базы данных на Портал Дия и информационно-коммуникационные системы поставщиков электронных коммуникационных услуг целью отправки пациентам текстовых сообщений, необходимых для осуществления их медицинского обслуживания, средствами Портала Дия, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия), средствами мобильной связи и сервисов обмена сообщениями в Интернете.

Автор: Наталя Мамченко

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