Володимир Зеленський ветував закон про Реєстр військовослужбовців та автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів

Президент Зеленський наклав вето на прийнятий Верховною Радою закон щодо широкого набору даних, який буде вноситися до Реєстру військовослужбовців, включно з працівниками розвідки та СБУ, і про автоматичну передачу даних про стан здоров’я до Міноборони.

Президент Володимир Зеленський ветував прийнятий 18 грудня Верховною Радою закон №4155-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення і функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку».

У зв’язку з цим виникає зокрема питання стосовно відповідності закону ідеї про створення цифрової ВЛК, коли дані про придатність до військової служби автоматично потраплятимуть до Міноборони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада у грудні прийняла закон про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, де будуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчия. Також там будуть дані про посадовців СБУ та української розвідки. Відповідний законопроект 12066 парламент 18 грудня ухвалив в другому читанні та в цілому.

«254 голоси за законопроєкт про Єдиний державний реєстр військовослужбовців! Прийнято! Тепер залишився підпис Президента — і почнемо працювати над створенням реєстру» - відкоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Реєстр мав створюватися за кошти іноземних партнерів України, у тому числі, при допомозі міжнародних організацій, і за рахунок інших не заборонених законом джерел.

За словами Черногоренко, кожен військовослужбовець отримає свій Military ID, який дасть можливість ідентифікувати кожного військового.

Закон передбачає, що строк зберігання даних у Реєстрі військовослужбовців становитиме 75 років з дня смерті військовослужбовця.

До набору реєстрових даних включається зокрема така інформація про військовослужбовця:

відцифрований образ обличчя;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

сімейний стан та відомості про членів сім’ї;

відомості про видані військово-облікові документи (за наявності);

статус військовослужбовця

унікальний електронний ідентифікатор.

Крім того, це закон передбачає створення «цифрової ВЛК», що дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Так, у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я у разі вступу в силу закону буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

«Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони» - зазначено у змінах.

Як пояснила Черногоренко, це означає, що у подальшому після проходження медогляду у цивільному медичному закладі висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб.

Після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ.

Нижче наводимо зауваження Президента до прийнятого закону.

Зазначимо, що Кабмін 31 січня встиг прийняти постанову №112, за якою ЕСОЗ має передавати дані, визначені статтею 24-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я, з центральної бази даних до Порталу Дія та інформаційно-комунікаційних систем постачальників електронних комунікаційних послуг з метою надсилання пацієнтам текстових повідомлень, необхідних для здійснення їх медичного обслуговування, засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), засобами мобільного зв’язку та сервісів обміну повідомленнями в Інтернеті.

Автор: Наталя Мамченко

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