Кабмін видав постанову про передачу даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я на Портал Дія

Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у Дію. Уряд затвердив зміни до постанови. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні. У Дію надходитимуть сповіщення про:
Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ, а щойно запустимо медичні пуші — повідомлю в каналі» - зазначив Федоров.
Слід зазначити, що йдеться про постанову від 31 січня 2025 року №112.
Відповідно до неї функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні забезпечувати:
«передачу інформації, визначеної статтею 24-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я, з центральної бази даних до Порталу Дія та інформаційно-комунікаційних систем постачальників електронних комунікаційних послуг з метою надсилання пацієнтам текстових повідомлень, необхідних для здійснення їх медичного обслуговування, засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), засобами мобільного зв’язку та сервісів обміну повідомленнями в Інтернеті».
Нагадаємо, що відповідно до статті 24-2 Основ, з урахуванням майбутніх змін, внесених законопроектом 12066, передбачено наступне.
До Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у порядку електронної інформаційної взаємодії можуть передаватися такі відомості про фізичних осіб, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я або яких передбачається в ній зареєструвати:
Інформаційна взаємодія між електронною системою охорони здоров’я та Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та/або з використанням єдиної інформаційної системи МВС.
Також законопроект 12066 передбачає зміну норми статті 24-2 Основ, за якою раніше було встановлено, що «під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається».
У разі вступу в силу змін, передача доступ до медичної інформації щодо пацієнта допускається для отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Автор: Наталя Мамченко
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