Кабмін видав постанову про передачу даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я на Портал Дія

Також дані з Електронної системи охорони здоров’я про пацієнтів, крім Порталу Дія, потраплятимуть до систем постачальників електронних комунікаційних послуг.

Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у Дію. Уряд затвердив зміни до постанови. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні. У Дію надходитимуть сповіщення про:

номери рецепта та код погашення

код направлення до лікарів

запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ, а щойно запустимо медичні пуші — повідомлю в каналі» - зазначив Федоров.

Слід зазначити, що йдеться про постанову від 31 січня 2025 року №112.

Відповідно до неї функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні забезпечувати:

«передачу інформації, визначеної статтею 24-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я, з центральної бази даних до Порталу Дія та інформаційно-комунікаційних систем постачальників електронних комунікаційних послуг з метою надсилання пацієнтам текстових повідомлень, необхідних для здійснення їх медичного обслуговування, засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), засобами мобільного зв’язку та сервісів обміну повідомленнями в Інтернеті».

Нагадаємо, що відповідно до статті 24-2 Основ, з урахуванням майбутніх змін, внесених законопроектом 12066, передбачено наступне.

До Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у порядку електронної інформаційної взаємодії можуть передаватися такі відомості про фізичних осіб, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я або яких передбачається в ній зареєструвати:

прізвище, власне ім’я, по батькові;

дата народження/смерті;

стать;

відомості, що підтверджують повноваження батьків пацієнтів як їх законних представників;

реквізити (тип, назва документа, серія (за наявності), номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа) документа, що посвідчує особу та відомості про який внесено до електронної системи охорони здоров’я;

реквізити (серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ) свідоцтва про народження або документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Інформаційна взаємодія між електронною системою охорони здоров’я та Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та/або з використанням єдиної інформаційної системи МВС.

Також законопроект 12066 передбачає зміну норми статті 24-2 Основ, за якою раніше було встановлено, що «під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається».

У разі вступу в силу змін, передача доступ до медичної інформації щодо пацієнта допускається для отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Автор: Наталя Мамченко

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