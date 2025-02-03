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Убивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині — суд заарештував підозрюваного Вадима Кузуба

18:22, 3 лютого 2025
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві працівника ТЦК у вигляді тримання під вартою до 1 квітня без права на заставу.
Убивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині — суд заарештував підозрюваного Вадима Кузуба
Фото: Суспільне Полтава
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 1 лютого у Пирятині Полтавської області чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних. Згодом поліція Полтавської області повідомила, що зловмисника було затримано. Також правоохоронці оголосили підозру у вбивстві двом жителям Полтавщини.

3 лютого Пирятинський районний суд Полтавської області підправив під варту підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК. Про це повідомляє Суспільне.

Підозрюваного Вадима Кузуба взяли під варту до 1 квітня без права на заставу.

Зазначається, що під час засідання він визнав провину та розповів, що допомагав родичу співмешканки втекти від ТЦК. Підозрюваний сказав, він хотів налякати військових, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив. За словами Кузуба, він сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив.

Іншому підозрюваному, Євгену Щербаку, який втікав від ТЦК, суд має обрати запобіжний захід після Кузуба. Його підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

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суд військовослужбовці ТЦК

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