Практика судів
  1. У світі

Шотландський уряд розглядає можливість ведення «зон утримання кішок»

09:42, 4 лютого 2025
У Шотландії можуть заборонити кішок у певних районах через загрозу дикій природі.
Шотландський уряд розглядає можливість ведення «зон утримання кішок»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Шотландії розглядають можливість обмеження або навіть заборони утримання домашніх кішок у певних районах, аби захистити місцеву фауну. Відповідну доповідь підготувала Комісія із захисту тварин Шотландії (SAWC) на замовлення уряду. Про це повідомляє Daily Mail.

Однією з ідей є створення «зон утримання кішок», де запровадять суворі обмеження на їхнє пересування, щоб зменшити змішування домашніх котів із популяцією диких шотландських кішок. Подібна практика вже діє в Австралії, де котам заборонено вільно гуляти, якщо вони не перебувають у спеціально облаштованих вольєрах або не виводяться на повідку.

Проте пропозиція викликала обурення серед громадян. Благодійна організація Cats Protection наголошує, що кішки є важливою частиною сімейного життя для багатьох шотландців, і такі обмеження можуть суттєво погіршити добробут тварин.

Шотландський уряд поки що не ухвалив рішення, але досліджує можливі шляхи зменшення негативного впливу котів на дику природу країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

тварини Шотландія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до Виборчого кодексу та низки законів

Уряд пропонує внести зміни до низки норм Виборчого кодексу.

Володимир Зеленський ветував закон про Реєстр військовослужбовців та автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів

Президент Зеленський наклав вето на прийнятий Верховною Радою закон щодо широкого набору даних, який буде вноситися до Реєстру військовослужбовців, включно з працівниками розвідки та СБУ, і про автоматичну передачу даних про стан здоров’я до Міноборони.

Євроінтеграційний комітет Верховної Ради забракував законопроект про створення Київського міського окружного адміністративного суду

Комітету Верховної Ради не сподобався законопроект, яким пропонується доручити розгляд справ про оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК не Вищому адміністративному суду, суддів якого відбиратимуть за вирішальної ролі іноземних експертів, а Київському міському окружному адміністративному суду.

Агентством USAID поки керуватиме Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що співробітники Агентства USAID повністю відмовилися від співпраці.

Кабмін видав постанову про передачу даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я на Портал Дія

Також дані з Електронної системи охорони здоров’я про пацієнтів, крім Порталу Дія, потраплятимуть до систем постачальників електронних комунікаційних послуг.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва