Шотландський уряд розглядає можливість ведення «зон утримання кішок»

У Шотландії можуть заборонити кішок у певних районах через загрозу дикій природі.

У Шотландії розглядають можливість обмеження або навіть заборони утримання домашніх кішок у певних районах, аби захистити місцеву фауну. Відповідну доповідь підготувала Комісія із захисту тварин Шотландії (SAWC) на замовлення уряду. Про це повідомляє Daily Mail.

Однією з ідей є створення «зон утримання кішок», де запровадять суворі обмеження на їхнє пересування, щоб зменшити змішування домашніх котів із популяцією диких шотландських кішок. Подібна практика вже діє в Австралії, де котам заборонено вільно гуляти, якщо вони не перебувають у спеціально облаштованих вольєрах або не виводяться на повідку.

Проте пропозиція викликала обурення серед громадян. Благодійна організація Cats Protection наголошує, що кішки є важливою частиною сімейного життя для багатьох шотландців, і такі обмеження можуть суттєво погіршити добробут тварин.

Шотландський уряд поки що не ухвалив рішення, але досліджує можливі шляхи зменшення негативного впливу котів на дику природу країни.

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