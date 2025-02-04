Чи впливають на субсидії кошти, отримані за програмами «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка»

Державні виплати не враховуватимуться при розрахунку субсидій – Мінсоцполітики.

Кошти, отримані за програмами «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка», не враховуються при розрахунку житлової субсидії. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Державні ініціативи, спрямовані на підтримку населення взимку, передбачають зарахування коштів на карткові рахунки громадян. Це викликало запитання, чи впливають такі виплати на призначення субсидій.

Роз'яснення Мінсоцполітики: відповідно до Постанови КМУ від 5 грудня 2024 року № 1384, ці виплати НЕ включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї при розрахунку житлових субсидій.

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