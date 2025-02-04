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У США знайшли колекцію рідкісних ретроавто, що роками іржавіли в лісі

07:18, 4 лютого 2025
400 старовинних авто десятиліттями стояли у лісі.
У США знайшли колекцію рідкісних ретроавто, що роками іржавіли в лісі
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У штаті Луїзіана виявили близько 400 старовинних автомобілів, які десятиліттями стояли просто неба на узліссі. Серед них – рідкісні спортивні моделі 60-х і 70-х років, зокрема потужні маслкари.

Автомобілі зібрав продавець вживаних машин і запчастин Рассел Бамберг, який скуповував Chrysler, Dodge та Chevrolet для перепродажу або розбору. Після його смерті у 2024 році спадкоємець показав колекцію у відео на YouTube-каналі Backyard Barn Finds.

На території знайшли:

  • Dodge Charger у рідкісній версії з 7,2-літровим V8 на 375 к. с.
  • Dodge Challenger, Plymouth Road Runner, Chevrolet Chevelle та Impala
  • Пікапи та позашляховики Chevrolet, Ford, Dodge

Деякі машини вже повністю зруйновані, а під капотом Dodge Super Bee навіть виросло дерево. Частина авто ще придатні для реставрації.

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США авто

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