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«Сутінки ВАКС» – суддям Вищого антикорупційного суду останнім часом не щастить під час різноманітних конкурсів

18:03, 3 лютого 2025
Невдачею для суддів ВАКС завершилися конкурси на посади членів ВРП, ВККС та суддів АП ВАКС, а Рада правосуддя ще й відкриває дисциплінарні справи.
«Сутінки ВАКС» – суддям Вищого антикорупційного суду останнім часом не щастить під час різноманітних конкурсів
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Для суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати настала своєрідна «чорна смуга».  

Сталося так, що судді Антикорупційного суду, які часто вважалися свого роду «фаворитами» під час різних конкурсних процедур, наразі зазнають невдач на різних «фронтах».

Так, 27 січня відмовився від проведення співбесіди з Етичною радою суддя ВАКС Ярослав Шкодін, який планував стати членом Вищої ради правосуддя.

А 21 січня відмову від Вищої ради правосуддя у призначенні на посаду члена ВККС отримав суддя ВАКС Віталій Крикливий, кандидатуру якого підтримала лише одна член ВРП. 

Певні репутаційні наслідки для Антикорупційного суду може мати невдала участь усіх 11 суддів ВАКС у конкурсі на вакантні посади суддів Апеляційної палати ВАКС.

Жоден з суддів ВАКС не зміг дійти до фіналу конкурсу – співбесід з членами ВККС та ГРМЕ.

Це судді:

Віталій Дубас

Наталя Мовчан

Тетяна Криклива

Віталій Крикливий

Віктор Маслов

Оксана Олійник

Катерина Сікора

Ігор Строгий

Олена Танасевич

Леся Федорак

Катерина Широка

При цьому вказані суддів ВАКС вже не зможуть взяти участь у новому конкурсі на посади суддів АП ВАКС, який ВККС оголосила 23 січня.

Крім того, Вища рада правосуддя у минулому році раптом почала відкривати дисциплінарні справи стосовно суддів Антикорупційного суду.

Станом на початок лютого 2025 року стосовно суддів ВАКС є вже чотири дисциплінарні провадження.

18 грудня 2024 року Друга дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно судді ВАКС Олега Ткаченка. Підстава – скарга Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

16 грудня 2024 року Перша дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно судді ВАКС Віктора Маслова. Підстава – скарга адвоката.  

27 листопада Друга дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно судді ВАКС Ярослава Шкодіна. Підстава – окрема ухвала Апеляційної палати ВАКС.

При цьому 9 грудня 2024 року Перша дисциплінарна палата ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності у виді попередження суддів Апеляційної палати ВАКС Сергія БоднараВіктора Панкулича та Ігоря Панаіда. Підстава – скарга фігурантки кримінального провадження.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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