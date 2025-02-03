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«Сумерки ВАКС» – судьям Высшего антикоррупционного суда в последнее время не везет во время различных конкурсов

18:03, 3 февраля 2025
Неудачей для судей ВАКС завершились конкурсы на должности членов ВСП, ВККС и судей АП ВАКС, а Совет правосудия еще и открывает дисциплинарные дела.
«Сумерки ВАКС» – судьям Высшего антикоррупционного суда в последнее время не везет во время различных конкурсов
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Для судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты наступила своеобразная «черная полоса».

Произошло так, что судьи Антикоррупционного суда, которые часто считались своего рода «фаворитами» во время различных конкурсных процедур, теперь терпят неудачи на разных «фронтах».

Так, 27 января отказался от проведения собеседования с Этическим советом судья ВАКС Ярослав Шкодин, который планировал стать членом Высшего совета правосудия.

А 21 января отказ от Высшего совета правосудия в назначении на должность члена ВККС получил судья ВАКС Виталий Крикливый, кандидатуру которого поддержал только один член ВСП. 

Определенные последствия для репутации Антикоррупционного суда может иметь неудачное участие всех 11 судей ВАКС в конкурсе на вакантные должности судей Апелляционной палаты ВАКС.

Ни один из судей ВАКС не смог дойти до финала конкурса – собеседований с членами ВККС и ОСМЭ.

Это судьи:

Виталий Дубас

Наталья Мовчан

Татьяна Крикливая

Виталий Крикливый

Виктор Маслов

Оксана Олейник

Екатерина Сикора

Игорь Строгий

Елена Танасевич

Леся Федорак

Екатерина Широкая

При этом указанные судьи ВАКС уже не смогут принять участие в новом конкурсе на должности судей АП ВАКС, который ВККС объявила 23 января.

Кроме того, Высший совет правосудия в прошлом году начал открывать дисциплинарные дела в отношении судей Антикоррупционного суда.

По состоянию на начало февраля 2025 года в отношении судей ВАКС есть уже четыре дисциплинарных производства.

18 декабря 2024 года Вторая дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело в отношении судьи ВАКС Олега Ткаченко. Основание – жалоба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

16 декабря 2024 года Первая дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело в отношении судьи ВАКС Виктора Маслова. Основание – жалоба адвоката.

27 ноября Вторая дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело в отношении судьи ВАКС Ярослава Шкодина. Основание – отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС.

При этом 9 декабря 2024 года Первая дисциплинарная палата ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения, судей Апелляционной палаты ВАКС Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида. Основание – жалоба фигурантки уголовного производства.

Автор: Вячеслав Хрипун

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