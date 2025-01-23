Оголошено новий конкурс на десять вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС

Документи можна подати з 1 по 30 квітня, але судді ВАКС, які вже брали участь у конкурсі, стати суддями Апеляційної палати не зможуть.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 23 січня 2025 року оголосила повторний конкурс на десять вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Документи для участі у конкурсі можна подати з 1 по 30 квітня.

Зазначимо, що кандидати, які брали участь у минулому конкурсі на посади суддів АП ВАКС та припинили участь на різних етапах кваліфікаційного іспиту (тестування на знання норм права, тестування на IQ, виконання практичного завдання) не зможуть взяти участь у новому конкурсі.

Це також стосується і 11 суддів Вищого антикорупційного суду, які намагалися стати суддями АП ВАКС.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 15 січня ВККС констатувала, що жоден з 19 претендентів на посади суддів АП ВАКС не зміг набрати прохідний бал за етап виконання практичного завдання у межах конкурсу, оголошеного 23 листопада 2023 року.

Разом з тим, конкурс на 15 посад суддів першої інстанції ВАКС поки що продовжується, оскільки 7 кандидатів все ж змогли набрати прохідний бал.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.