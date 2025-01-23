У Резерв+ запустили бета-тестування електронного направлення на ВЛК

У застосунку Резерв+ розпочалося бета-тестування нового сервісу – електронного направлення на ВЛК. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
«Сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим», - заявив він.
Також Умєров розповів, як працює новий сервіс:
У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.
За словами посадовця, мета бета-тестування – перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами Резерв+ і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.
Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.
Також Умєров додав, наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ.
«Вже з осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність», - заявив він.
Раніше у Міноборони повідомили, що проходження ВЛК обмежено придатними наразі можливе лише за направленням, виданим ТЦК.
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