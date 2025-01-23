У Резерв+ запустили бета-тестування електронного направлення на ВЛК

Під час бета-тестування перевірять роботу нового сервісу, щоб вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.

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У застосунку Резерв+ розпочалося бета-тестування нового сервісу – електронного направлення на ВЛК. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим», - заявив він.

Також Умєров розповів, як працює новий сервіс:

Користувач надсилає запит через Резерв+. Керівник ТЦК підтверджує запит. Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

За словами посадовця, мета бета-тестування – перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами Резерв+ і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.

Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.

Також Умєров додав, наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ.

«Вже з осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність», - заявив він.

Раніше у Міноборони повідомили, що проходження ВЛК обмежено придатними наразі можливе лише за направленням, виданим ТЦК.

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